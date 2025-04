Svet v strahu pred trgovinsko vojno, Trump s Floride: Pogajajmo se

JPMorgan Chase: Svetovna recesija 60-odstotna

Ameriška investicijska banka JPMorgan Chase je sporočila, da je zaradi Trumpovih carin možnost, da pride do svetovne recesije, zdaj 60-odstotna. Analitiki finančne družbe so dejali, da bodo politike, ki jih izvaja Trumpova administracija, v primeru, da obstanejo, "ameriško in morda svetovno gospodarstvo letos verjetno potisnile v recesijo." Glavni ekonomist v banki Bruce Kasman je včeraj za Bloomberg povedal, da so se možnosti za recesijo povečale za 20 % - s 40 % na 60 %. Carine je tudi označil za največje zvišanje davkov za gospodinjstva in podjetja v ZDA po letu 1968. "Učinek tega dviga davkov se bo verjetno povečal - s povračilnimi ukrepi, padcem poslovnega razpoloženja v ZDA in motnjami v dobavni verigi," je še dejal.