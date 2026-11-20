Lahko bi govorili o učinku najnovejše videoigre GTA 6, ki je očitno obnorela dobršen del sveta. Kot poročajo italijanski mediji, so namreč pri naših zahodnih sosedih zabeležili primer, ko so se virtualna objestnost, vandalizem in nasilje prelili v resnično življenje.

Mladoletnika sta s parkirišča BusItalia Veneto na območju Roviga ukradla avtobus, nato pa z njim prevozila približno osem kilometrov proti Lendinari, dokler nista na regionalni cesti 88 zapeljala s ceste v jarek. S kraja sta nato pobegnila peš.

Na območju Roviga sta se namreč najstnika le nekaj ur po izidu priljubljene igre podala na "pohod", ki je za seboj pustil kilometre uničenja.

Policisti so uspeli med preiskavo identificirati in tudi izslediti oba mladoletna prestopnika. "Preiskovalni in operativni odziv državne policije je bil odličen. Čestitke moškim in ženskam iz policijske uprave v Rovigu, da so primer rešili v zgolj nekaj urah," je dejal načelnik postaje v Rovigu Andrea Straffelini.

Ob tem je poudaril, da so bile posledice vandalizma resne, občuti pa da jih celotna skupnost. "Z razočaranjem opažam, da se mladi prepogosto sploh ne zavedajo posledic svojih dejanj," je dodal.

Guverner Benečije Alberto Stefani je dejanje označil za "resno in neodgovorno dejanje vandalizma, ki škoduje ključni storitvi za skupnost in bi lahko ogrozilo vsakodnevna potovanja družin, študentov in delavcev".

"Še bolj zaskrbljujoča pa je možnost, da je bilo dejanje morda navdihnjeno s poskusom posnemanja situacij in vedenja, prikazanih v videoigri. Upam, da bodo nadaljnje preiskave potekale enako hitro, da bodo v celoti osvetlile incident in omogočile ugotovitev vseh morebitnih odgovornosti," je še dejal Stefani.