Tujina

Implozija kemične cisterne vzela življenje, reševalci brez upanja na preživele

Longview, 27. 05. 2026 08.20 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Implozija kemičnega rezervorarja v mestu Longview

V papirnici v ameriškem mestu Longview se je v torek zgodila huda industrijska nesreča, ko je implodiral in se zrušil velikanski kemični rezervoar s skoraj milijonom galon izjemno jedke tekočine. Po navedbah oblasti je umrl najmanj en delavec, devet ljudi pa še vedno pogrešajo, pri čemer reševalci ne pričakujejo več, da bi našli preživele.

Ob izlitju v podjetju Nippon Dynawave Packaging Co. v mestu Longview je umrl en delavec, še devet ljudi je bilo poškodovanih, nekateri huje. Vzrok nesreče za zdaj ostaja neznan.

Vodja gasilske in reševalne službe okrožja Cowlitz Scott Goldstein je na večerni novinarski konferenci dejal, da oblasti trenutno ne pričakujejo novih reševanj. Kot je poudaril, operacija na prizorišču poteka predvsem kot iskalna akcija, kar pomeni, da je poudarek na iskanju pogrešanih in ne več na reševanju morebitnih preživelih.

Kot je povedal, bodo reševalne aktivnosti nadaljevali šele v sredo zjutraj. Ekipe za nujno pomoč bodo najprej poskušale stabilizirati porušeni rezervoar, v katerem je po nesreči ostalo še približno 90.000 galon oziroma več kot 340.000 litrov kemične mešanice, znane kot white liquor, nato pa bodo nadaljevale iskanje pogrešanih delavcev.

Resnost poškodb se je gibala od lažjih do kritičnih, nekateri so utrpeli opekline ali poškodbe zaradi vdihavanja, so sporočile oblasti. Med poškodovanimi je bil tudi gasilec, ki je posredoval. Uradniki so povedali, da bodo delali le podnevi, ker obstaja nevarnost, da bi iz rezervoarja izteklo še več jedke tekočine in bi se lahko zrušil. Za javnost nevarnosti ni, so še sporočile oblasti.

Skupnost čaka na odgovore

Na torkovem večernem bedenju v lokalnem parku se je zbralo več deset ljudi, ki so molili, prižigali sveče in objemali svoje bližnje v solzah.

Prebivalka Longviewa je povedala, da med pogrešanimi ostajajo tudi njeni prijatelji, zaposleni v tovarni. Opisala je napetost in negotovost, ki sta zaznamovali ves dan, medtem ko so si ljudje med seboj telefonirali in si pošiljali sporočila, da bi izvedeli, kaj se je zgodilo.

Tovarna je osrednjega pomena za lokalno skupnost

Obrat podjetja Nippon Dynawave Packaging Co. ob reki Kolumbiji v mestu Longview je obrat za proizvodnjo celuloze, papirja in tekočinske embalaže. Mesto z okoli 38.000 prebivalci je tesno povezano s papirno in lesno industrijo.

Tovarna, ki deluje od leta 1953 in zaposluje približno tisoč ljudi, proizvaja materiale za papirnate robčke, tiskarski papir, lončke, krožnike, kartonsko embalažo in druge izdelke. Nahaja se v industrijski coni skupaj z drugimi podjetji iz lesne, papirne in kemične industrije ter ostaja eno ključnih gospodarskih središč lokalne skupnosti.

