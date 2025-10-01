'Pa kaj, če je naš dron letel tam. Ukrajina ni neodvisna država'

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek trdil, da je izvidniški brezpilotni letalnik iz Madžarske kršil zračni prostor Ukrajine, ko je letel nad industrijskimi objekti v Zakarpatski regiji. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je pred tem zavrnil ukrajinske trditve, Viktor Orbán pa incidenta ni zanikal. "Verjamem svojim ministrom, ampak recimo, da je dejansko letel nekaj metrov tam, pa kaj? Ukrajina ni neodvisna država. Ukrajina ni suverena država," je dejal Orbán.

"Ukrajina ni v vojni z Madžarsko; v vojni je z Rusijo. Skrbeti bi jo morali brezpilotni letalniki na njeni vzhodni meji, saj so tukaj države članice Nata. Ukrajinsko zaledje je varno. Nihče je ne bo napadel od tam. Mislim, da jih Poljaki, Slovaki, Madžari ali Bolgari ne bi želeli napasti. To je prevara. Nima nobenega pomena," je dejal Orbán.

Pred tem sta se o tej zadevi pogovorila madžarski in ukrajinski zunanji minister. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je zanikal, da bi zadevni dron prihajal iz Madžarske, in ukrajinskega voditelja obtožil spodbujanja protimadžarskih čustev. "Volodimir Zelenski postaja noro protimadžarski, zdaj pa vidi grozote," je dejal Szijjarto. Njegov ukrajinski kolega Andrij Sibiha je odgovoril z zemljevidom, ki prikazuje pot drona, in madžarske uradnike označil za slepe.

Odnosi med Madžarsko in Ukrajino so po vrsti incidentov na zgodovinsko nizki ravni. Ukrajina je bombardirala naftovod Družba na ruskem ozemlju, s čimer je za več dni ustavila dobavo nafte Madžarski in Slovaški.