Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

'Pa kaj, če je naš dron letel tam. Ukrajina ni neodvisna država'

Budimpešta, 01. 10. 2025 10.02 | Posodobljeno pred 49 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.V.
Komentarji
23

Madžarski voditelj je dejal, da ni pomembno, če je nekaj madžarskih dronov domnevno res preletelo Ukrajino, saj Ukrajine ne šteje za neodvisno in suvereno državo. Dodal je, da Ukrajini ne grozijo zahodne sosede Nata in da bi se morala osredotočiti na ruske brezpilotne letalnike na svoji vzhodni fronti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek trdil, da je izvidniški brezpilotni letalnik iz Madžarske kršil zračni prostor Ukrajine, ko je letel nad industrijskimi objekti v Zakarpatski regiji. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je pred tem zavrnil ukrajinske trditve, Viktor Orbán pa incidenta ni zanikal. "Verjamem svojim ministrom, ampak recimo, da je dejansko letel nekaj metrov tam, pa kaj? Ukrajina ni neodvisna država. Ukrajina ni suverena država," je dejal Orbán.

Viktor Orban
Viktor Orban FOTO: AP

"Ukrajina ni v vojni z Madžarsko; v vojni je z Rusijo. Skrbeti bi jo morali brezpilotni letalniki na njeni vzhodni meji, saj so tukaj države članice Nata. Ukrajinsko zaledje je varno. Nihče je ne bo napadel od tam. Mislim, da jih Poljaki, Slovaki, Madžari ali Bolgari ne bi želeli napasti. To je prevara. Nima nobenega pomena," je dejal Orbán.

Pred tem sta se o tej zadevi pogovorila madžarski in ukrajinski zunanji minister. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je zanikal, da bi zadevni dron prihajal iz Madžarske, in ukrajinskega voditelja obtožil spodbujanja protimadžarskih čustev. "Volodimir Zelenski postaja noro protimadžarski, zdaj pa vidi grozote," je dejal Szijjarto. Njegov ukrajinski kolega Andrij Sibiha je odgovoril z zemljevidom, ki prikazuje pot drona, in madžarske uradnike označil za slepe.

Odnosi med Madžarsko in Ukrajino so po vrsti incidentov na zgodovinsko nizki ravni. Ukrajina je bombardirala naftovod Družba na ruskem ozemlju, s čimer je za več dni ustavila dobavo nafte Madžarski in Slovaški.

'Odrekli smo se dvema tretjinama ozemlja, Ukrajinci bi se lahko petini'

Levente Magyar, namestnik madžarskega zunanjega ministra, je namignil, da bi Ukrajina lahko razmislila o odstopu petine svojega ozemlja, pri čemer je navedel Madžarsko, ki je po prvi svetovni vojni "zaradi miru" odstopila dve tretjini svojega ozemlja. Pri tem je imel v mislih Trianonsko pogodbo iz leta 1920.

Opozoril je, da je bila Madžarska takrat na strani poražencev in je imela le dve možnosti: ali ponovno prijeti za orožje in storiti kolektivni samomor ali pa sprejeti mirovne pogoje, četudi bi to pomenilo izgubo dveh tretjin svoje države.

Trdil je, da je takratna vlada sprejela edino razumno, čeprav tragično odločitev. "Je bilo boleče? Seveda je bilo. Zdaj bi se morala Ukrajina odpovedati petini svojega ozemlja. Ne pravim natančno, kaj bi morala Ukrajina storiti, le naše izkušnje kažejo, da je mir včasih lahko boleč. Vprašanje je, kaj je pomembnejše, ohraniti državo ali obdržati nekaj tisoč kvadratnih kilometrov," je poudaril.

Namestnik zunanjega ministra je dodal, da se tveganje za eskalacijo in širjenje vojne povečuje z vsakim dnem. 

madžarska orban ukrajina droni
Naslednji članek

Eksplozija in streli v Münchnu, zaprto tudi prizorišče Oktoberfesta

Naslednji članek

Dron je bil tako blizu, da se ga je videlo iz kontrolnega stolpa

KOMENTARJI (23)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Zmaga Ukrajini
01. 10. 2025 10.52
No, zdaj se je pa ta mali debeli izdal kje ga čevelj žuli - da so Madžari po WW1 izgubili dve tretjini ozemlja. In ta mali debeli zdaj misli, da se morajo tudi danes pač vsi odpovedati svojemu ozemlju, če tako nanese. Tale mali debeli je s takim razmišljanjem garant za to, da v Evropi nikoli ne bo miru. Že zdavnaj bi ga bilo treba vreči ven, ker pač ne sodi v EU. Poleg tega lahko samo norec njegovega kova pričakuje, da se bodo Ukrajinci obirali napasti naftovodov v okupatorski mosskoviji samo zato, da bo imel mali debeli nemoteno oskrbo. In to potem, ko se je celotna EU že skoraj popolnoma "odvezala" od mosskovitskega plina in nafte. In tale mali debeli pričakuje zdaj,... KAJ? Da bo EU skakala okrog njega in ga pedenala? Očitno je res še bolj nor kot zgleda.
ODGOVORI
0 0
Bolfenk2
01. 10. 2025 10.52
Če bi si naš Janša vzel za vzor Orbana bi bil SDS čisto spodobna stranka, da jih volim na volitvah. Žal pa je Janša daleč od Orbana in bolj podoben rusofobnemu migrantoljubcu Mertzu.
ODGOVORI
0 0
Nidani
01. 10. 2025 10.50
-1
Kaj naj sedaj Janez naredi z modrim puloverjem, kupljenim posebej za v Kijev? Aja, saj bo kmali kakšna dražba za poplačilo kazni...😂🤣
ODGOVORI
0 1
petka5
01. 10. 2025 10.48
+0
No evo tako se obnasa jansa in njegovi vzorniki po primcipu kar je moje so drugi dolzni spostovati, kar je pa tuje si pa on kar prisvaja in ne dpostuje nikogar... to so jansa in co . Vofiteljev v evropi
ODGOVORI
2 2
anatomija
01. 10. 2025 10.48
+1
Orbana Putin uporablja od zadaj
ODGOVORI
3 2
Odisej25
01. 10. 2025 10.47
-2
Zelenskemu ne preostane drugega (orožja sicer ima ogromno, nima pa vojakov), kot da hujska in širi sovraštvo. Le vojna in sovraštvo mu omogočata, da lebdi na vrhu svoje naci vlade. Čim se bo vojna končala, bo moral v izgnanstvo, ko bodo Ukrajinci dojeli, kakšno zlo jim je povzročil, ker ni podpisal mirovnega sporazuma v Turčiji leta 2022. Je kot ubogljiv sluga raje ubogal GB , ZDA in NATO interese. S tem ni ogrozil samo Ukrajine , ampak celo EU. Treba je vedeti, da je največji sovražnik EU Velika Britanija in baltske (čivava) države. Rusija je od kolapsa vedno ponujala roko miru in sodelovanja. Prejšnji politiki do Angele Merkel so to razumeli in to sprejemali, po njej se je začela sistematična gonja proti Rusiji.
ODGOVORI
1 3
gozdar1
01. 10. 2025 10.52
Misliš ni podpisal kapitulacije, kako grdo od njega. Ukrajino ogroža kvečjemu rusija.
ODGOVORI
0 0
Pamir
01. 10. 2025 10.47
+1
Orban branilec evropskih vrednot, janšaj izdajalec.
ODGOVORI
3 2
Nidani
01. 10. 2025 10.47
Bestiča...😂
ODGOVORI
0 0
daedryk
01. 10. 2025 10.45
+1
ce bi bila evropa pred stoletji tako xenofobicna kot je zdaj orban potem madzarska ne bi obstajala.
ODGOVORI
1 0
Bolfenk2
01. 10. 2025 10.45
-7
Orban je edini pametni politik v EU.
ODGOVORI
3 10
agent.brinko
01. 10. 2025 10.44
+2
no, tukaj pa se strinjam z Madžari. JJ kaj praviš za svojega prijatelja Orbana, imajo prav?
ODGOVORI
4 2
Da se mene pita..
01. 10. 2025 10.37
-6
Putinov oproda
ODGOVORI
8 14
Maribor?an 1
01. 10. 2025 10.37
+6
EU je že zdavnaj izgubila hrbtenico. Zdaj nam že Železniški diktira kaj mora cela EU. Pa bo spet šlo 2 milijardi €€ v Ukrajino. Upam da v Nemčiji pride čimprej AFD na oblast in se neha vse skupaj
ODGOVORI
16 10
Wolfman
01. 10. 2025 10.34
+6
Ukrajinske saboterje severnega tokja, potapljaške inštruktorje, bi morali pripeljati v Kremelj na razgovor?
ODGOVORI
12 6
dober dan
01. 10. 2025 10.46
-1
Dj ne bit ovca, severni tok so razbili američani
ODGOVORI
0 1
wsharky
01. 10. 2025 10.33
+9
Orban je steber EU, ne pa Uršula
ODGOVORI
19 10
modelx
01. 10. 2025 10.36
+7
na žalost, moram reči: na žalost. ampak tako je. ker ve, kako se brani nacionalni interes, za razliko od vseh naših lakajnih politikov in medijev
ODGOVORI
14 7
Rains
01. 10. 2025 10.32
-17
Uf Madžari ga pa biksajo zdej s temi izjavami. "Pa kaj če je naš dron letel nad Ukrajino?", "Ukrajina bi se lahko odpovedala teritoriju zavoljo miru", itd. Pa kje pobirajo take neumnosti?
ODGOVORI
7 24
Glavni_Baja
01. 10. 2025 10.36
-1
👍😁✂🐏🐑👍
ODGOVORI
5 6
SpamEx
01. 10. 2025 10.31
+12
haha smešna je ta NATO tvorba
ODGOVORI
13 1
modelx
01. 10. 2025 10.29
+16
orban ima še celo prav. ko bodo rusi prišli na svoje zgodovinske meje, se bodo ustavili. potem si bodo preostanek razdelili poljska, madžarska, slovaška in romunija. kot je to že bilo
ODGOVORI
19 3
slim386
01. 10. 2025 10.29
-1
Čas da Janez spet obleče modro trenerko in s prijateljem volodomirjem in organom zavijejo Jurko miru
ODGOVORI
6 7
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256