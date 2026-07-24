Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Ina in Petrol na Hrvaškem omejila točenje goriva

Zagreb, 24. 07. 2026 19.10 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA L.M.
Bencinska črpalka Ina na Hrvaškem

Pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriv je hrvaška naftna družba Ina začasno uvedla omejitev točenja goriva na svojih bencinskih servisih. Da bi lahko zagotovili nemoteno oskrbo, je dovoljeno natočiti do 300 litrov na transakcijo, so sporočili iz družbe. Podobno je na nekaterih svojih servisih na Hrvaškem ukrepal tudi Petrol.

"Kot odgovoren dobavitelj je Ina začasno uvedla omejitev točenja goriva na do 300 litrov na transakcijo, da bi ohranila neprekinjeno oskrbo v okoliščinah povečanega povpraševanja zaradi turistične sezone in vse večje negotovosti na mednarodnih trgih," je objavo povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom.

Ukrep je začasen, njegov namen pa je preprečiti lokalne motnje v oskrbi, zagotoviti enakomerno porazdelitev in omogočiti dostop do goriva čim večjemu številu strank, so pojasnili v Ini.

Zapisali so še, da rafinerija na Reki deluje stabilno in neprekinjeno ter proizvaja zadostne količine bencina, dizelskega goriva in reaktivnega goriva, sami pa da imajo zadostne zaloge za oskrbo trga v normalnih poslovnih pogojih.

Točenje goriva
Točenje goriva
FOTO: Profimedia

Za podoben ukrep se je na nekaterih svojih bencinskih servisih na Hrvaškem odločil tudi slovenski Petrol. "To odločitev smo sprejeli zaradi trenutnih motenj na trgu, s ciljem enakomernega zagotavljanja stabilnosti oskrbe in dostopnosti goriva vsem strankam na naših prodajnih mestih," so v družbi pojasnili za spletni portal Index. Dodali so, da gre za začasen in kratkoročen ukrep, ki ga bodo dnevno obravnavali, odvisno od razvoja razmer na trgu.

V Petrolu so še poudarili, da omejitev 300 litrov na transakcijo v praksi ne velja za običajno polnjenje rezervoarjev osebnih vozil, pač pa predvsem za nakupe večjih količin goriva.

Do omejitve točenja goriva prihaja pred pričakovanim zvišanjem najvišjih maloprodajnih cen goriva na Hrvaškem, o katerem naj bi vlada odločala v ponedeljek. Nove cene bodo nato veljale dva tedna od torka dalje.

Po poročanju hrvaških medijev naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za 11 centov na 1,65 evra, dizelskega goriva za 22 centov na 1,81 evra, modrega dizla za uporabo v kmetijstvu in ribištvu pa za 24 centov na 1,26 evra.

Ina Petrol gorivo Hrvaška cene goriv

Po ropu skušal pobegniti s skuterjem, a so ga mimoidoči pretepli

17 let na bolniški: vložila tožbo zaradi prisilne upokojitve

24ur.com Ni trajalo dolgo: nove cene goriv na Hrvaškem ponekod v nebo
24ur.com Na Hrvaškem znova višje cene pogonskih goriv
24ur.com Ina bo morala na Hrvaškem proizveden plin prodati HEP
24ur.com Cariniki poostrili nadzor
24ur.com Na Hrvaškem se soočajo s pomanjkanjem goriva
24ur.com Naval na črpalke tudi na Hrvaškem: od torka 'rekordna' podražitev goriv
24ur.com Petrol začasno zaprl bencinske servise. 'Zakaj tega ne naredijo v Sloveniji?'
Priporoča
  • kosilnica
  • katolog 3
  • vrtne škarje
  • vrtna cev
  • čistilnik
  • katalog2
  • nosilec
  • sesekljalnik vej
  • vrtni hidrofor
  • žaga
  • katlog 1
  • slušalke
  • stolček
  • brusilnik
  • 15
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kakorkoliže
24. 07. 2026 20.30
Kakšno povečanje cen, sod surove nafte je 90$, maloprodajne cene pa že danes takšne kot, da bi bil 120$.
Odgovori
0 0
bandit1
24. 07. 2026 19.54
Čakajte malo še par-nepar in boni in bo konec sezone.
Odgovori
+0
1 1
bandit1
24. 07. 2026 19.37
Ja seveda, ker gredo cene v torek v nebo in ne bo goriva kot pri nas pred volitvami.
Odgovori
+1
2 1
Tomvojo
24. 07. 2026 19.34
Pošten ukrep če je to za eno mesečno porabo za osebna vozila.
Odgovori
+1
3 2
bibaleze
Portal
V Sloveniji živijo tudi Bela, Lila in Modra: preverite, koliko jih je
Mislila je, da je njena mama umrla, resnica pa je bila povsem drugačna
Mislila je, da je njena mama umrla, resnica pa je bila povsem drugačna
Risanka, ki otroke zabava in jih hkrati uči o čudovitem svetu živali
Risanka, ki otroke zabava in jih hkrati uči o čudovitem svetu živali
Pri 53 letih pričakuje četrtega otroka
Pri 53 letih pričakuje četrtega otroka
zadovoljna
Portal
Veljala je za seks simbol, danes je videti tako
Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos
Ljubosumje bo zanetilo pravi kaos
Zakaj prijateljica shujša z isto dieto, vi pa ne?
Zakaj prijateljica shujša z isto dieto, vi pa ne?
Koža po morju ni enaka koži po bazenu: kakšna nega je potrebna?
Koža po morju ni enaka koži po bazenu: kakšna nega je potrebna?
vizita
Portal
Živilo, ki dokazano znižuje holesterol
Zdrav zajtrk za vitalnost jeter in učinkovito prebavo
Zdrav zajtrk za vitalnost jeter in učinkovito prebavo
5 znakov, da vaše črevesje potrebuje pomoč
5 znakov, da vaše črevesje potrebuje pomoč
Globoka venska tromboza: 7 stvari, ki jih morate vedeti
Globoka venska tromboza: 7 stvari, ki jih morate vedeti
cekin
Portal
Novi turistični hit: Ženske po 50. letu prisegajo na ta način dopustovanja
Beckhamov zaslužek na svetovnem prvenstvu - šteje milijone
Beckhamov zaslužek na svetovnem prvenstvu - šteje milijone
Razkril, kaj bo počel v pokoju. Novak Đoković izpostavil eno stvar
Razkril, kaj bo počel v pokoju. Novak Đoković izpostavil eno stvar
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
Psihologi: Ljudje, ki denar raje porabijo za to, so pogosto srečnejši
moskisvet
Portal
Kaj pomeni pogosta bolečina v kolenu?
Pred finalom ga je zapustila, nato je postal junak svetovnega prvenstva
Pred finalom ga je zapustila, nato je postal junak svetovnega prvenstva
Rja na zavornih diskih: kdaj je normalna in kdaj nevarna?
Rja na zavornih diskih: kdaj je normalna in kdaj nevarna?
Ideja za poletno branje: Napeta zgodba o preživetju, ki je ni mogoče odložiti
Ideja za poletno branje: Napeta zgodba o preživetju, ki je ni mogoče odložiti
dominvrt
Portal
Če letos dopustujete na Olibu, vas lahko preseneti ena stvar
Kako pravilno zalivati in ščititi paradižnik v vročini
Kako pravilno zalivati in ščititi paradižnik v vročini
Večina ta ostanek po pikniku zavrže – vrtnarji pa prisegajo, da paradižnik zaradi njega bolje rodi
Večina ta ostanek po pikniku zavrže – vrtnarji pa prisegajo, da paradižnik zaradi njega bolje rodi
Brooklyn Beckham objavil fotografijo iz dnevne sobe – en kos pohištva takoj pritegnil pozornost
Brooklyn Beckham objavil fotografijo iz dnevne sobe – en kos pohištva takoj pritegnil pozornost
okusno
Portal
Kaj kuhati ta vikend? 7 poletnih družinskih kosil, pripravljenih v manj kot eni uri
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Polnjene paprike v pečici: 5 napak, zaradi katerih so suhe in brez okusa
Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila
Če obožujete jogurtovo pecivo, vas bo ta različica z mandlji navdušila
Enostavna piščančja kosila iz pekača, ki rešijo zaposlene dni
Enostavna piščančja kosila iz pekača, ki rešijo zaposlene dni
voyo
Portal
IQ 160
Shrek
Shrek
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Ja, Chef!
Ja, Chef!
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820