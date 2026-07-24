Ina in Petrol na Hrvaškem omejila točenje goriva

"Kot odgovoren dobavitelj je Ina začasno uvedla omejitev točenja goriva na do 300 litrov na transakcijo, da bi ohranila neprekinjeno oskrbo v okoliščinah povečanega povpraševanja zaradi turistične sezone in vse večje negotovosti na mednarodnih trgih," je objavo povzela hrvaška tiskovna agencija Hina.

Omejitev ne velja za bencinske servise na avtocestah in za oskrbo plovil z gorivom.

Ukrep je začasen, njegov namen pa je preprečiti lokalne motnje v oskrbi, zagotoviti enakomerno porazdelitev in omogočiti dostop do goriva čim večjemu številu strank, so pojasnili v Ini.

Zapisali so še, da rafinerija na Reki deluje stabilno in neprekinjeno ter proizvaja zadostne količine bencina, dizelskega goriva in reaktivnega goriva, sami pa da imajo zadostne zaloge za oskrbo trga v normalnih poslovnih pogojih.