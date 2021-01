Inavguracija, kot je še ni bilo: poostrena varnost in omejena udeležba

Preverjanje vozil, blokade cest. Zaprtje National Malla, znanega kot 'dvorišče Amerike', kjer se bo prisega novoizvoljenega predsednika Joeja Bidna tudi zgodila. Le 200 prisotnih ob zaprisegi. Ograjena Bela hiša. Avtorizacija Pentagona, da v Washington pošljejo 25.000 vojakov. To je samo nekaj doslej še ne videnih varnostnih ukrepov ob inavguraciji, ki so bili sprejeti po tem, ko so izgredniki – Trumpovi podporniki – 6. januarja vdrli v Kapitol.

Zaprtih oziroma ograjenih je več delov mesta, na delu pa je poleg nacionalne garde tudi več tisoč policistov. Agent Matt Miller, ki je zadolžen za varnost v imenu tajne službe ZDA, je novinarjem v petek povedal, da ta dan načrtujejo že več kot leto dni.

Biden in njegova žena Jill Biden, bodoča prva dama, sta v torek zapustila domačo zvezno državo Delaware in odšla v Washington, kjer je bil Biden že kot senator 36 let, nato pa še podpredsednik Baracku Obami med letoma 2008 in 2016. Na območje National Malla bo dovoljeno vstopati le omejenemu številu ljudi, ki bodo lahko priča inavguraciji, v nasprotju s sto tisoč ljudmi, ki se je po navadi udeležijo. Med tistimi, ki jih tam ne bo, bo tudi Donald Trump, ki bo odšel na Florido, tako pa postal prvi predsednik, ki je preskočil inavguracijo svojega naslednika (po Andrewu Johnsonu leta 1869).

Po zakonu je 20. januar datum, ko poteka zaprisega nova predsednika. Kamala Harris bo zaprisegla okoli poldneva, Biden pa se bo pozneje v dnevu vselil v svoj novi dom za prihodnja štiri leta.

Kako bo covid-19 vplival na to inavguracijo?

To leto bo razsežnost proslave ekstremno omejena, je napovedala Bidnova ekipa, Američane pa so neštetokrat pozvali, naj se izognejo potovanju v prestolnico, kar so ponovile tudi washingtonske oblasti po vdoru v Kapitol. Tradicija, ki se bo ohranila, je, da bo zaprisega Bidna in Harrisove potekala pred Kapitolom s pogledom na Mall (to se je začelo s predsednikom Ronaldom Reaganom leta 1981). Pri tem je vztrajal Biden, čeprav je upokojeni vojaški general Barry McCaffrey dejal, da je trdno prepričan, da bi se morala zaprisega zgoditi znotraj Kapitola, saj je to varnejša lokacija. "To ne bi bil znak šibkosti. Videl sem veliko spopadov. Še vedno sem živ, ker nemudoma reagiram na znake nevarnosti," je posvaril.

Okoli 200 ljudi bo posedenih na zadostni medosebni razdalji na odru, poroča Washington Post – med njimi bodo družina Bidna in Harrisove, vodje kongresa ter kakšen višji diplomat. Ostali, člani kongresa, bodo za zaprisego dobili dve vstopnici, torej zase in za gosta. Za javnost to leto niso na voljo vstopnice, oblasti pa jih pozivajo, naj ostanejo doma in gledajo slovesnost na televiziji. Seveda bodo prisotne tudi zaščitne maske in testiranje na novi koronavirus skupaj z merjenjem telesne temperature. Vsak, ki bo danes tam, bo moral biti testiran tisti dan, pred tem pa že opraviti nekaj testov. "Za večino inavguracij je bilo značilno tovarištvo in to, da se državo postavi na prvo mesto, pred vse ostalo, tudi ko gre za prenos moči, pa naj bo med človekoma iz istih ali različnih političnih strank. Andrew Jackson je začel tradicijo, tako da se je v kočiji peljal s svojim naslednikom, Martinom Van Burenom, in to je bilo skozi zgodovino sprejeto kot precej pogosta stvar ob inavguraciji,” je dejala Lina Mann, predsedniška zgodovinarka Bele hiše. Vse skupaj se bo začelo okoli pol dvanajste ure po lokalnem času, kar je okoli pol šeste ure po našem času.