Pred inavguracijo: FBI preverja pripadnike nacionalne garde

Zaradi vdora podpornikov predsednika ZDA Donalda Trumpa v ameriški kongres 6. januarja in nadaljevanja groženj skrajno desnih skupin ameriški zvezni preiskovalni urad (FBI) varnostno preverja vseh 25.000 pripadnikov nacionalne garde, ki so predvideni za varovanje sredine inavguracije novoizvoljenega predsednika ZDA Joeja Bidna.

FBI skrbi nevarnost napada na Joeja Bidna ali inavguracijo s strani katerega od vojakov ali policistov, saj so bili med napadalci na kongres tudi nekdanji in sedanji vojaki ter policisti. Varnostna preverjanja policistov in vojakov so sicer tradicionalna vse od terorističnih napadov na ZDA 11. septembra 2001, vendar so doslej bolj iskali ljudi, prežete s skrajno islamistično ideologijo, ne pa domačih skrajnežev.

Vojaški poveljniki so dobili navodila, naj posebej pazijo na znamenja, da bi lahko kateri od njihovih vojakov ogrožal varnost udeležencev inavguracije. V odkrivanju morebitnih skrajnežev med njihovimi soborci urijo tudi enote nacionalne garde, ki prihajajo iz različnih zveznih držav. 25.000 nacionalnih gardistov, ki bodo varovali letošnjo inavguracijo, je dvakrat več, kot so jih običajno napotili za varovanje slovesnosti ob zaprisegi novega predsednika države. Za varnost na sredini inavguraciji je na prvem mestu zadolžena tajna služba ZDA, potem so tu še razne policijske agencije, kot so kongresna policija, policija prestolnice Washington in policija za nacionalne parke, in seveda FBI.

Varnostno tveganje je letos večje, ker je odhajajočemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu veliko svojih privržencev uspelo prepričati, da so mu ukradli volilno zmago ter da demokrati z Bidnom "kradejo" državo. Veliko Američanov je tudi prepričal, da so demokrati le tolpa anarhistov in socialistov, ki želijo uničiti kapitalizem in ameriški način življenja. Skupine od zunaj ali posamezniki bodo na dan inavguracije težko ogrožali Bidna in druge, saj bo dostop do slovesnosti omejen. Zaprt bo tudi celotni travnik National Mall, kjer so se doslej ob inavguracijah zbirale množice podpornikov in protestnikov. Policisti bodo posebej pozorni na podpornike sedanjega predsednika ZDA, kar je za ZDA nekaj nepojmljivega.

Novoizvoljeni predsednik ZDA Joe Biden, ki bo v sredo prisegel na položaj predsednika države, še ni prepričan, ali bo ohranil običaj in sedanjemu predsedniku Donaldu Trumpu omogočil dostop do zaupnih informacij tudi po izteku njegovega mandata. Ameriški strokovnjaki za nacionalno varnost namreč dvomijo, da lahko Trumpu zaupajo tovrstne informacije.

Okrepljena varnost po ZDA konec tedna odvrnila proteste Trumpovih podpornikov Podporniki predsednika Trumpa so skušali konec tedna nase opozoriti tudi po prestolnicah ameriških zveznih držav, vendar jih je, kot vse kaže, močno okrepljena prisotnost vojske in policije odvrnila od tega. V ZDA do nedelje zvečer niso nikjer poročali o večjih skupinah protestnikov ali o nasilju. Ameriški mediji poročajo, da je bilo po prestolnicah do največ 20 protestnikov, med katerimi niti niso prevladovali Trumpovi podporniki, ampak bolj zagovorniki pravice do posedovanja orožja. Protestnikov v mestih, kot so na primer Michigan, Teksas, Ohio, Oregon, Nevada in druga, ni bilo le manj kot policistov, ampak tudi kot novinarjev. Zadnjih nekaj desetletij v ZDA po izvolitvi demokratskega predsednika zagovornike orožja zaskrbi, da jim bodo to pravico omejili, zaradi česar pripravijo proteste ali kopičijo orožje in strelivo. V luči vdora Trumpovih podpornikov na ameriški kongres 6. januarja tovrstni protesti letos vzbujajo več skrbi, kot so jih v preteklosti. Trump je 6. januarja množico na zborovanju pred Belo hišo v Washingtonu nad kongres poslal v želji, da bodo republikanci na čelu s podpredsednikom ZDA Mikom Penceom na formalnem potrjevanju volilnega izida kršili ustavo in Trumpov poraz spremenili v zmago.

Trumpovi podporniki so 6. januarja vdrli v Kapitol, kjer so kongresniki potrjevali Bidnovo zmago na volitvah.

Akcija se je končala tragično s petimi smrtnimi žrtvami. Policija je po ZDA doslej aretirala 125 napadalcev, Trump si je prislužil zgodovinsko drugo ustavno obtožbo, Bidnova inavguracija pa bo močno okrnjena, saj bo namesto podpornikov demokratov in republikancev ulice Washingtona zasedla vojska skupaj s policijo. Slovo od položaja si je pokvaril tudi Trump, ki je sprva hotel imeti veliko zborovanje, da bi zasenčil Bidnovo zaprisego. Na koncu je želel vojaško slovesnost s parado, topovskimi slavami in podobnim, vendar je Pentagon konec tedna to zavrnil. Trump se bo tako v sredo zjutraj do 12. ure, dokler je še predsednik ZDA, z letalom Air Force One odpravil na Florido, ki se spreminja v neke vrste Trumpovo deželo, saj se tja seli njegova celotna družina. Njegovo posestvo Mar a Lago naj bi postalo baza, iz katere bo poskušal ohranjati vpliv na republikansko stranko in velik del Amerike.

