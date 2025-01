Inavguracijska (ne)varnost: dovolj je že en volk samotar

Agenti tajne službe ZDA se v zadnjih dneh zbujajo z glavobolom, saj je pred njimi zahtevna naloga. Varovanje predsedniške zaprisege človeka, ki so ga lani (že dvakrat) poskušali ubiti. Spanca jim ne lajša niti dolg seznam incidentov na domačih tleh in globalnih konfliktov, ki so seme za teroristična dejanja. 50 kilometrov posebnih ograj in kar 25.000 pripadnikov varnostnih struktur bo poskušalo v Washingtonu Donaldu Trumpu zagotoviti miren veliki dan. V pripravljenosti bo tudi 8000 pripadnikov nacionalne garde in obalne straže, v zraku bo na ducate dronov, ključne točke bo obkrožalo 50 kilometrov ograj.