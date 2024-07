Incident, ki je pretresel ZDA: umrla udeleženec shoda in strelec

Poskus atentata na nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa ni minil brez žrtev. Varnostniki so po strelih nemudoma zaščitili republikanskega kandidata, agentje tajne službe pa so na kraju ubili napadalca. A poleg 20-letnega strelca je umrl še udeleženec shoda, dve osebi pa so bili v incidentu hudo ranjeni.