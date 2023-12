Incident med popisom prebivalstva: popisovalci uporabljali pisala piši-briši

Popis prebivalstva v Črni gori se je začel 3. decembra in bi moral trajati 15 dni oz. do ponedeljka. Zaradi slabih vremenskih razmer, ki so ovirale popisovanje ponekod na podeželju na severu države, ter zaradi premajhnega števila popisovalcev v posameznih občinah je Monstat napovedal, da bo zaprosil za podaljšanje roka za zbiranje podatkov.

Direktor Monstata Miroslav Pejović je medtem sporočil, da v 20 občinah niso prijavili niti ene nepravilnosti v zvezi s popisom. V petih občinah so prijavili manjše nepravilnosti, posebno poročilo pa so dostavili za Podgorico, kjer je po njegovih besedah situacija zapletena.

Črnogorska vlada je nato danes sklenila popis prebivalstva podaljšati za deset dni, do 28. decembra, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.

Po prvotnih načrtih bi se moral popis prebivalstva začeti že v začetku novembra, a so ga večkrat preložili. Med drugim na zahtevo predstavnikov manjšin in opozicije, ki so kot razlog navedli nestabilne politične razmere. Dogovor z vlado so dosegli, ko je ta med drugim izpolnila njihove zahteve o širitvi popisnih komisij, nadzoru nad vnosom zbranih podatkov in razvoju programske opreme za njihovo preverjanje.

Politični predstavniki Srbov, ki so poleg Črnogorcev najštevilčnejši narod v državi, so v luči popisa vodili agresivno kampanjo, v kateri so državljane spodbujali, naj se opredelijo kot Srbi.

Med zadnjim popisom prebivalstva leta 2011 se je za Črnogorce opredelilo okoli 45 odstotkov prebivalcev, za Srbe pa 29 odstotkov. Preostali so se opredelili za Bošnjake, Albance, Muslimane, Rome in Hrvate ali pa se niso izjasnili.