Incident med rodeo predstavo: bik preskočil ograjo, ranjene tri osebe

The Guardian poroča o nesreči, ki se je v soboto zvečer zgodila v ameriški zvezni državi Oregon. Množica, ki se je na rodeo areni v mestu Sisters nadejala zabave in spektakla, ob prepevanju pesmi God Bless the USA, so na plano potegnili telefone ter na njih prižgali svetilke, bik pa je ob tem tekel po areni. A nato se je zgodilo nekaj, česar ni pričakoval nihče.

Bik, ki so ga poimenovali Party Bus (op. a. avtobus zabave), je namreč preskočil varnostno ograjo, ki je množico gledalcev ločevala od arene. Na spletu so se pojavili videoposnetki, ki prikazujejo bika, ki dirja po prehodu, ob tem na tla podere smetnjak, ljudi pa požene v beg. Žival je eno osebo celo dvignila s tal in jo zavihtela v zrak.

Preden so varnostniki na dogodku bika uspeli dohiteti in ga ujeti, je ta poškodovala tri osebe, piše medij. Združenje Sisters Rodeo, ki je v areni organiziralo dogodek, je v nedeljo sporočilo, da sta bili dve poškodovani osebi po dogodku prepeljani v lokalno bolnišnico. Po prijavi dogodka so pristojni na območje napotili več reševalnih vozil.

Združenje profesionalnih rodeo kavbojev (PRCA) je sporočilo, da je sobotni incident opomin, da "čeprav je rodeo lahko zelo zabaven šport, lahko v zelo redkih primerih predstavlja tudi nekaj tveganja". Dodali so, da so z mislimi pri poškodovanih ali kako drugače prizadeti zaradi "tega redkega incidenta". Vsem pa želijo vse dobro.