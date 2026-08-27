Incident na Brionih: Slovenci ladjo zakamuflirali v vojaško, nosili uniforme

Incident se je, kot je neuradno izvedel hrvaški portal morski.hr, zgodil v času, ko se je na Brionih zadrževal glavni državni tožilec Ivan Turudić, zaradi česar je bilo celotno območje pod poostrenimi varnostnimi ukrepi. Skupina slovenskih in hrvaških državljanov na plovilu se je lažno predstavljala kot delegacija Hrvaške vojske, cilj njihove prevare pa je bil izogniti se obveznemu preverjanju identitete in plačevanju pristaniških pristojbin, privezov in vstopnin. Po poročanju hrvaškega portala so osebe na krovu nosile vojaške uniforme, da bi bile bolj prepričljive. Pri pregledu plovila so ugotovili, da ladja nima vidne uradne registrske oznake. Namesto zakonsko predpisanih identifikacijskih številk je bila na premcu ponarejena vojaška oznaka. Plovilo je, kot piše portal, v resnici v zasebni lasti podjetja Olimp Defence Group, katerega lastnika sta slovenski avtoprevoznik in upokojeni pripadnik Hrvaške vojske.

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Plovilo naj bi v času incidenta upravljal slovenski državljan, čigar ime naj bi bilo javnosti in varnostnim službam znano že od prej. Zaradi njegove sporne kazenske evidence je pred nekaj meseci propadel tudi razpis hrvaškega ministrstva za notranje zadeve za nabavo policijskih čolnov. Ko so pristojni opazili nepooblaščeno in sumljivo gibanje plovila v bližini varovane osebe, so takoj ukrepali. Ladjo so prestregli na samih Brionih, kjer so opravili nadzor in sankcionirali posadko. Pristojna policijska uprava je za morski.hr pojasnila, da postopek še poteka, zato več informacij ne morejo razkriti. Po neuradnih informacijah pa naj bi posadka na kraju prejela denarno kazen, člani pa bodo morali tudi na zaslišanje pred preiskovalnimi organi.

Ni osamljen primer