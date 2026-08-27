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Incident na Brionih: Slovenci ladjo zakamuflirali v vojaško, nosili uniforme

Brioni, 27. 08. 2026 08.30 pred 35 minutami 3 min branja 14

Avtor:
M.S.
Nacionalni park Brioni

Skupina slovenskih in hrvaških državljanov je na Brionih poskušala z lažno vojaško identiteto obiti varnostne protokole in finančne obveznosti. Plovilo, ki spominja na vojaško ladjo, naj bi v času incidenta upravljal slovenski državljan.

Incident se je, kot je neuradno izvedel hrvaški portal morski.hr, zgodil v času, ko se je na Brionih zadrževal glavni državni tožilec Ivan Turudić, zaradi česar je bilo celotno območje pod poostrenimi varnostnimi ukrepi.

Skupina slovenskih in hrvaških državljanov na plovilu se je lažno predstavljala kot delegacija Hrvaške vojske, cilj njihove prevare pa je bil izogniti se obveznemu preverjanju identitete in plačevanju pristaniških pristojbin, privezov in vstopnin. Po poročanju hrvaškega portala so osebe na krovu nosile vojaške uniforme, da bi bile bolj prepričljive.

Pri pregledu plovila so ugotovili, da ladja nima vidne uradne registrske oznake. Namesto zakonsko predpisanih identifikacijskih številk je bila na premcu ponarejena vojaška oznaka. Plovilo je, kot piše portal, v resnici v zasebni lasti podjetja Olimp Defence Group, katerega lastnika sta slovenski avtoprevoznik in upokojeni pripadnik Hrvaške vojske.

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Plovilo naj bi v času incidenta upravljal slovenski državljan, čigar ime naj bi bilo javnosti in varnostnim službam znano že od prej. Zaradi njegove sporne kazenske evidence je pred nekaj meseci propadel tudi razpis hrvaškega ministrstva za notranje zadeve za nabavo policijskih čolnov.

Ko so pristojni opazili nepooblaščeno in sumljivo gibanje plovila v bližini varovane osebe, so takoj ukrepali. Ladjo so prestregli na samih Brionih, kjer so opravili nadzor in sankcionirali posadko.

Pristojna policijska uprava je za morski.hr pojasnila, da postopek še poteka, zato več informacij ne morejo razkriti. Po neuradnih informacijah pa naj bi posadka na kraju prejela denarno kazen, člani pa bodo morali tudi na zaslišanje pred preiskovalnimi organi.

Ni osamljen primer

O večletnih težavah z omenjeno skupino ljudi je spregovoril tudi Franko Kliman, obalni nadzornik v Luški upravi Pula. "Pred mesecem dni smo prejeli klic nadzorne službe Narodnega parka Brioni z vprašanjem, ali je mogoče za 10 minut pristati na Brionih in v Fažani, saj naj bi imeli neko 'vojaško delegacijo iz Vietnama'. Povedal sem jim, da za teh 10 minut ni problema. Danes sem prejel še eno poizvedbo istega gospoda. Vendar je v tistem trenutku prispela prava obalna straža, ki je potrdila, da na Brionih ni nobene uradne vojaške delegacije. Takrat smo posumili, da nas nekdo zavaja, zato so naše službe nemudoma odhitele na Brione," je povedal.

Kot je še dodal, mu je pred leti prijatelj iz Narodnega parka Brioni povedal, da so te iste osebe grozile, ker jim je želel zaračunati privez, one pa ga niso želele plačati, češ da bi to povzročilo 'diplomatski incident'. "Ugotovili smo, da gre za ljudi, ki se lažno predstavljajo samo zato, da jim nikjer ne bi bilo treba plačevati. Stopil sem v stik s to tretjo osebo in jim sporočil, naj k nam ne prihajajo več – v Fažani in na Brionih ne bodo več pristajali! Rečeno mi je bilo, da so slovenski državljani," je še razkril.

brioni ladja hrvaška incident

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KOMENTARJI14

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bančnik
27. 08. 2026 09.07
Potem dobijo pa po nosu pa vik in krik kako se godi krivica slovenskim državljanom🤷
Odgovori
0 0
1muvwndr
27. 08. 2026 09.07
Dvomim, da so to bili turisti. Po moje so imeli še kak postranski posel s kakim belim prahom ali podobno.
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0 0
123soba
27. 08. 2026 09.00
Upam da jim zaplenijo to plovilo in jih vsaj za 3 leta pošljejo v arest.
Odgovori
+2
2 0
ibasumik
27. 08. 2026 09.00
vržt jih v čuzo in obtožit vohunstva. tole ni ravno majhni prekršek.
Odgovori
0 0
Lark
27. 08. 2026 08.58
Zgodba iz kategorije "saj ni res pa je"....
Odgovori
+4
4 0
anabanana
27. 08. 2026 08.58
Slovenci na hrvaškem katastrofa ne glede kam pogledaš, plaže, klubi, čolni, itd, norčki
Odgovori
+2
2 0
Morskadeklica123
27. 08. 2026 08.56
Catch me if you can😄 Res jih ne razumem, da se greš takšne 'igrice'. Poimensko objavit!
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+3
3 0
jugatneme
27. 08. 2026 08.55
Torej navadni provokatorji, kateri očitno iz dolgčasa in obilo finančnih sredstev ne vedo kaj bi pametnega počeli. Na Hrvaškem več nimajo nobenega prostega otoka, kjer bi ti dolgočasneže lahko postavili osnovno infrastrukturo, voda in elektrika....verjamem, da krampi in lopate bi se našli....
Odgovori
+3
3 0
Challenger71
27. 08. 2026 08.55
Janezovi VSO borci na usposabljanju za Navy Seals 😀
Odgovori
+3
4 1
Castrum
27. 08. 2026 08.52
Niso Slovenci. Hrvati, upokojeni vojaki. Firma eegisteirana v Sloveniji
Odgovori
-4
1 5
tito73
27. 08. 2026 08.51
svašta! 🙄
Odgovori
+4
4 0
Gutenberg
27. 08. 2026 08.44
In kdo sta ta dva skopuha, da imata za pošrešno motorno ladjo, nekaj 100€ za privez pa ne?
Odgovori
+11
11 0
Volja
27. 08. 2026 08.43
janšev podmladek?
Odgovori
+5
9 4
kinimod
27. 08. 2026 08.42
Potencial torej je !
Odgovori
+7
7 0
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