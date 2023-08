Incident na Cipru: turški buldožerji nad modre čelade

Napad na pripadnike mirovnih sil ZN se je zgodil po tem, ko so ti poskušali preprečiti gradnjo ceste pri Pyli v tamponski coni, ki je pod njihovim nadzorom. Na videoposnetku na družbenih omrežjih je videti, kako buldožerji odrivajo vozila z oznakami ZN, cementne ovire in rezilno žico ter kako policija ciprskih Turkov potiska modre čelade.

Vlada večinsko grške in mednarodno priznane Republike Ciper na jugu otoka je obsodila "organizirane incidente, ki so jih povzročile turške okupacijske sile, in nesprejemljiv napad na britanske in slovaške pripadnike mirovnih sil ZN". Obsodbi so se pridružile tudi Velika Britanija, ZDA in EU.

EU je ciprske Turke pozvala k spoštovanju pooblastil misije ZN v tamponski coni, nedovoljena gradbena dela na območju pa je označila za kršitev statusa quo, ki vodi v zaostrovanje razmer. Tudi misija UNFICYP je turško stran pozvala k spoštovanju njenih pooblastil ter takojšnjem umiku osebja in strojev iz tamponske cone.

"Misija pozorno spremlja razmere in si še naprej prizadeva zagotoviti mir in stabilnost na tem območju," so zapisali pri UNFICYP. Medtem so oblasti samooklicane Turške republike Severni Ciper zavrnile obtožbe misije ZN kot neutemeljene. Po njihovih besedah ima projekt gradnje ceste humanitaren cilj, ki naj bi ciprskim Turkom v Pyli omogočil lažji dostop do ozemlja Turške republike Severni Ciper.

Sredozemski otok Ciper je od leta 1974 razdeljen na južni, večinsko grški, in severni, večinsko turški del. Republika Ciper na jugu je mednarodno priznana in članica EU od leta 2004, medtem ko samooklicano Turško republiko Severni Ciper priznava samo Turčija.

Zadnja mirovna pogajanja za združitev otoka pod okriljem ZN so propadla julija 2017, vendar si novoizvoljeni predsednik Cipra Nikos Hristodulides prizadeva za njihov ponovni zagon. Medtem voditelj turškega dela Cipra Ersin Tatar, sicer varovanec turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, vztraja, naj mednarodna skupnost prizna obstoj dveh držav na otoku.