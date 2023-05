Incident na letalu: med pristajanjem odprl vrata za izhod v sili

Letalo družbe Asiana Airlines je v petek varno pristalo na letališču Daegu, pa čeprav z odprtimi vrati. Za to je odgovoren potnik, ki je med pristajanjem uspel odpreti vrata pri zasilnem izhodu. Čeprav so imeli številni potniki zaradi tega težave z dihanjem, prepeljati so jih morali v bolnišnico, pa je vseh 194 potnikov na letalu preživelo. Moškega, ki je povzročil grozo med poletom, pa so po pristanku aretirali.

Uradnik letalske družbe Asiana Airlines je sporočil, da je 30-letni moški, ko je bilo letalo nekaj več kot 200 metrov oddaljeno od tal oz. približno dve do tri minute pred pristankom, uspel odpreti vrata za izhod v sili, poroča BBC. Letalo je kljub temu varno pristalo na letališču v Južni Koreji. V času incidenta je bilo na krovu letala skupaj 200 oseb, od tega 194 potnikov. Let so preživeli vsi, vendar pa so morali po poročanju lokalnih medijev zaradi težav z dihanjem v bolnišnico prepeljati devet potnikov. Lažje poškodbe jih je sicer utrpelo 12. Na letalu je bilo po poročanju BBC tudi več otrok, ki so se z letalom odpravljali na športni dogodek. "Otroci so jokali, bili so prestrašeni," je dejal starš enega od otrok. Na spletu se je pojavil tudi posnetek, ki prikazuje odprtino v letalu ter močan veter, ki je vdrl v notranjost potniške kabine. 30-letnika, ki je odgovoren za incident, so po pristanku na letališču Daegu aretirali, Asiana Airlines pa je sporočil, da je policija sprožila celovito preiskavo dogodka. Strokovnjak za letalstvo Geoffrey Thomas iz Airline Ratings je incident opisal kot "zelo bizaren". "Zdi se neverjetno. Teh vrat naj med letenjem tehnično ne bi bilo mogoče odpreti. A kljub temu se je to zgodilo," je dejal.