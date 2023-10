Incident na letalu: potnik na tleh stranišča opravil veliko potrebo

Za konec pa je sledil še incident na stranišču, zaradi česar je pilot jeznim potnikom sporočil, da je let odpovedan. Eden od potnikov je namreč na tleh stranišča v sprednjem delu letala opravil veliko potrebo. "Zdaj bomo vse spravili dol in uredili hotele, potem pa bomo zjutraj poleteli," je dejal pilot.

A ponudbe ni sprejel nihče, zato je bil EasyJet primoran 10 ljudi "spraviti" z letala, je za Daily Mail povedal eden od potnikov. "To je privedlo do prepirov, vse skupaj je trajalo dve uri." A ko je 10 ljudi zapustilo letalo, je bilo slednje še vedno pretežko, zato je osebje začelo premeščati prtljago na druga letala, ki so bila prav tako namenjena na letališče Gatwick.

Težave na letu EZ8054, ki je bilo namenjeno v Združeno kraljestvo, so se začele še pred incidentom na stranišču. Potnike so sprva premestili na drugo letalo, ki pa je bilo manjše, zato je prevoznik vsakemu prostovoljcu, ki bi odložil svojo pot, ponujal vavčer v vrednosti 500 funtov (575 evrov).

Daily Mail sicer poroča, da EasyJet zaradi zasedenosti hotelskih kapacitet ni mogel zagotoviti sob za vse potnike. Zato so jim ponudili povrnitev stroškov.

Tiskovni predstavnik britanskega nizkocenovnika je za The Independent potrdil težave na letu EZY8054. "Let je bil čez noč preložen, saj je bilo potrebno dodatno čiščenje," so med drugim zapisali in se potnikom opravičili za vse nevšečnosti.

V začetku septembra smo poročali o podobnem incidentu, ki se je zgodil na letu iz Atlante v Barcelono. Zaradi potnika s hudo obliko driske se je moralo letalo vrniti na odhodno letališče.