Tujina

Incident na splitskem letališču: 24-letnik izstrelil dve signalni raketi

Zagreb , 22. 10. 2025 16.40 | Posodobljeno pred 40 minutami

Splitska policija je identificirala 24-letnega moškega, ki je v soboto in nedeljo med pristajanjem letala na splitskem letališču iz smeri Trogirja v zrak izstrelil dve signalni raketi in proti njemu vložila kazensko ovadbo.

 24-letni moški je osumljen, da je 18. in 19. oktobra, ko so v bližini pristajala letala, izstrelil signalno raketo. Obtožen je ogrožanja življenja in premoženja, poroča Net.hr.  

Po prejemu prijave o izstreljeni raketi v pogovorih s piloti ni bilo mogoče ugotoviti natančne lokacije mesta, od koder so bile rakete izstreljene, zato je policija pregledala posnetke številnih nadzornih kamer na širšem območju Trogirja, ki so posnele pot rakete.  

Hrvaško letalo
Hrvaško letalo FOTO: Shutterstock

S podrobno analizo jim je uspelo ugotoviti lokacijo, iz katere sta bili izstreljeni raketi, je sporočila policija, ki je na kraju našla dele pirotehnične naprave, uporabljene v nesreči, in jih poslala na strokovni pregled.

Osumljenca so našli in privedli na zaslišanje, po zaslišanju pa so ga izpustili.

O primeru so poročali Agenciji za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu. "Dogodek je bil prijavljen v skladu s predpisi, ki urejajo poročanje o dogodkih, ki ogrožajo varnost zračnega prometa," je povedal glavni preiskovalec letalskih nesreč Danko Petrin.

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bohinj je zakon
22. 10. 2025 17.37
+1
Otroci zmeraj nagajajo.
ODGOVORI
1 0
Nace Štremljasti
22. 10. 2025 17.26
+2
počasi so začeli polniti gate,kaj bo šele ko bo zaropotalo
ODGOVORI
2 0
proofreader
22. 10. 2025 17.16
+3
Pa kaj se dogaja tem Hrvatom? Od kje jim toliko signalnih raket?
ODGOVORI
4 1
4BIDEN
22. 10. 2025 17.26
+0
pejt tja pa vprašaj
ODGOVORI
1 1
