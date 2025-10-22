Incident na splitskem letališču: 24-letnik izstrelil dve signalni raketi

Po prejemu prijave o izstreljeni raketi v pogovorih s piloti ni bilo mogoče ugotoviti natančne lokacije mesta, od koder so bile rakete izstreljene, zato je policija pregledala posnetke številnih nadzornih kamer na širšem območju Trogirja, ki so posnele pot rakete.

24-letni moški je osumljen, da je 18. in 19. oktobra, ko so v bližini pristajala letala, izstrelil signalno raketo. Obtožen je ogrožanja življenja in premoženja, poroča Net.hr .

S podrobno analizo jim je uspelo ugotoviti lokacijo, iz katere sta bili izstreljeni raketi, je sporočila policija, ki je na kraju našla dele pirotehnične naprave, uporabljene v nesreči, in jih poslala na strokovni pregled.

Osumljenca so našli in privedli na zaslišanje, po zaslišanju pa so ga izpustili.

O primeru so poročali Agenciji za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu. "Dogodek je bil prijavljen v skladu s predpisi, ki urejajo poročanje o dogodkih, ki ogrožajo varnost zračnega prometa," je povedal glavni preiskovalec letalskih nesreč Danko Petrin.