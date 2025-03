Incident nad Atlantikom: razburjeni potnik skušal odpreti vrata letala

Incident se je zgodil na letalu španske letalske družbe Plus Ultra. Potnik, ki je kazal znake duševnih težav, je v nekem trenutku postal nemiren. Začel je kričati in udarjati po osebi, ki je spala na sosednjem sedežu. Posadka je potnika zato premestila na drug sedež, poroča španska televizija Antena 3.

Kmalu po tem se je potnik nenadoma usmeril proti vratom in jih skušal odpreti. Posadka in nekateri potniki so moškega uspeli pravočasno obvladati. Eden od članov posadke je pri tem utrpel delni zlom mečnice.