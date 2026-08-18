Incident ob pristanku: A380 poškodoval stezo v Münchnu

Letalo A380, ki je največje potniško letalo na svetu, je ponedeljek zvečer v München priletelo iz San Francisca.

Po navedbah Lufthanse je nemški zvezni urad za preiskovanje letalskih nesreč (BFU) sprožil preiskavo, ki jo letalska družba v celoti podpira.

Incident na letališču v Münchnu se je zgodil le dva dni zatem, ko je imelo letalo Boeing 787 Dreamliner družbe Vietnam Airlines težave pri vzletu na isti vzletno-pristajalni stezi. Omenjeno letalo, ki je imelo težave s pospeševanjem, se je po poročanju dpa za las izognilo nesreči. Rep letala je podrsal po stezi in poškodoval luči na njej. Nihče ni bil poškodovan, letalo pa se je kasneje varno vrnilo v München.