Incident med vzletom: letalo izgubilo kolo

Letalo letalskega prevoznika Air Canada Express je med vzletom z letališča Montreal-Trudeau izgubilo kolo. Pilot je nemudoma obrnil letalo in na srečo se je vse dobro končalo, saj v incidentu ni bil nihče poškodovan. Letalo je bilo namenjeno na letališče Bagotville.

Dogodek je v kamero ujel eden od 49 potnikov na letalu in ga delil na družbenem omrežju. Posnetek je pospremil s sarkastičnim zapisom: "Trenutno sem na letalu, ki je izgubilo kolo. Leto 2020 se je dobro začelo."

Tiskovni predstavnik družbe je pojasnil, da je izkušenemu pilotu uspelo ohraniti mirno kri in nadzor nad letalom. Dodal je, da so njihovi piloti dobro usposobljeni za odzive podobne situacije.

Na prizorišče so nemudoma prišle tudi ekipe gasilcev in reševalcev. Predstavnik družbe je še dejal, da so že uvedli preiskavo dogodka.