Incident pred muzejem v Celovcu: Slovenija obsodila napis v nemščini

Napis na transparentu je spremljala rdeča peterokraka zvezda, visel pa je nad umetniškim delom Von Partisanen / Od partizanov skupine Zweintopf. To je bilo prekrito z belim prtom, posejanim z rdečimi odtisi rok, ki naj bi simbolizirali kri, na spletni strani poroča avstrijski ORF.

Glede na domneve naj bi bila provokacija povezana z razstavo, naslovljeno Partizanke Art - Umetnost ženskega odpora v Jugoslaviji in na Koroškem, ki je trenutno na ogled v koroškem muzeju.

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je provokacijo obsodilo in izrazilo zaskrbljenost spričo "ponavljajočih se dogodkov na avstrijskem Koroškem, ki spodkopavajo temelje sobivanja v duhu združene Evrope".