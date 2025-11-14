Incident pred muzejem v Celovcu: Slovenija obsodila napis v nemščini

Napis na transparentu je spremljala rdeča peterokraka zvezda, visel pa je nad umetniškim delom Von Partisanen / Od partizanov skupine Zweintopf. To je bilo prekrito z belim prtom, posejanim z rdečimi odtisi rok, ki naj bi simbolizirali kri, na spletni strani poroča avstrijski ORF.
Glede na domneve naj bi bila provokacija povezana z razstavo, naslovljeno Partizanke Art - Umetnost ženskega odpora v Jugoslaviji in na Koroškem, ki je trenutno na ogled v koroškem muzeju.
Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je provokacijo obsodilo in izrazilo zaskrbljenost spričo "ponavljajočih se dogodkov na avstrijskem Koroškem, ki spodkopavajo temelje sobivanja v duhu združene Evrope".
"Trpljenja in napak iz preteklosti ne smemo prepuščati pozabi ali izkrivljenemu spominu, kar vodi v tovrstna nesprejemljiva dejanja. Za njihovo preprečevanje se morajo potruditi tako družbe kot države," so zapisali na omrežju X in dodali, da tudi ob tej priložnosti pričakujejo hitro izsleditev in sankcioniranje storilcev.
Kritično se je odzval tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser, ki je izpostavil, da je Koroška v zadnjih letih dosegla velik napredek pri spoštljivem odnosu do skupne zgodovine ter v odnosih med Koroško in Slovenijo ter med nemško in slovensko govorečimi v deželi.
"Takšna namerna dejanja naj ne prikrijejo dejstva, da je Koroška na dobri poti sobivanja, zato ne smemo dopustiti, da ga takšna dejanja spodkopavajo," je sporočil. Policija po njegovih besedah že preiskuje dogodek.
Zaskrbljenost zaradi "pogostosti pojavljanja aktivnosti desničarskih skrajnežev" je izrazila tudi državna poslanka stranke Zelenih Olga Voglauer. Med s tem povezanimi dogodki zadnjih mesecev je omenila tudi racijo na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji.
