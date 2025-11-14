Svetli način
Tujina

Incident pred muzejem v Celovcu: Slovenija obsodila napis v nemščini

Celovec, 14. 11. 2025 20.59 | Posodobljeno pred 54 minutami

Avtor
STA , D. S.
Pred deželnim muzejem v Celovcu se je pojavil transparent z napisom v nemščini Umetnost partizanov je umor!, ki naj bi bil glede na predvidevanja povezan s tamkajšnjo razstavo o umetnosti ženskega odpora v Jugoslaviji in na Koroškem. Incident so obsodili tako na slovenskem zunanjem ministrstvu kot koroški deželni glavar Peter Kaiser.

Napis na transparentu je spremljala rdeča peterokraka zvezda, visel pa je nad umetniškim delom Von Partisanen / Od partizanov skupine Zweintopf. To je bilo prekrito z belim prtom, posejanim z rdečimi odtisi rok, ki naj bi simbolizirali kri, na spletni strani poroča avstrijski ORF.

Glede na domneve naj bi bila provokacija povezana z razstavo, naslovljeno Partizanke Art - Umetnost ženskega odpora v Jugoslaviji in na Koroškem, ki je trenutno na ogled v koroškem muzeju.

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je provokacijo obsodilo in izrazilo zaskrbljenost spričo "ponavljajočih se dogodkov na avstrijskem Koroškem, ki spodkopavajo temelje sobivanja v duhu združene Evrope".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Trpljenja in napak iz preteklosti ne smemo prepuščati pozabi ali izkrivljenemu spominu, kar vodi v tovrstna nesprejemljiva dejanja. Za njihovo preprečevanje se morajo potruditi tako družbe kot države," so zapisali na omrežju X in dodali, da tudi ob tej priložnosti pričakujejo hitro izsleditev in sankcioniranje storilcev.

Kritično se je odzval tudi koroški deželni glavar Peter Kaiser, ki je izpostavil, da je Koroška v zadnjih letih dosegla velik napredek pri spoštljivem odnosu do skupne zgodovine ter v odnosih med Koroško in Slovenijo ter med nemško in slovensko govorečimi v deželi.

Celovec
Celovec FOTO: Dreamstime

"Takšna namerna dejanja naj ne prikrijejo dejstva, da je Koroška na dobri poti sobivanja, zato ne smemo dopustiti, da ga takšna dejanja spodkopavajo," je sporočil. Policija po njegovih besedah že preiskuje dogodek.

Zaskrbljenost zaradi "pogostosti pojavljanja aktivnosti desničarskih skrajnežev" je izrazila tudi državna poslanka stranke Zelenih Olga Voglauer. Med s tem povezanimi dogodki zadnjih mesecev je omenila tudi racijo na antifašističnem taboru na Peršmanovi domačiji.

celovec napis provokacija partizani
KOMENTARJI (15)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
E.Nigma
14. 11. 2025 21.59
Za turiste ni potrebno spreminjati nič. Čiganvi se tak ne udeležujejo kulturnih dogodkov
ODGOVORI
0 0
Colgate
14. 11. 2025 21.55
Avstrijo vodijo nacisti, ni zastoj zmagal FPÖ skoraj povsod
ODGOVORI
0 0
Magic-G-spot
14. 11. 2025 21.55
Zalostno kaj vse se dogaja pod tole vlado, ki dela dobro.
ODGOVORI
0 0
Levi so barabe
14. 11. 2025 21.51
+0
Njihova država je avstrija in te razne probleme naj rešujejo z avstrijskim blastem. Vsak mesec novinarji im politiki skačete v zrak zaradi teh incidentov. Oni tam so avstrijski državljani 🤷‍♂️
ODGOVORI
1 1
Slovenska pomlad
14. 11. 2025 21.48
+2
Vse te napade na Slovenko skupnost podpira SDS,in to je žalostno.
ODGOVORI
3 1
Verus
14. 11. 2025 21.36
-2
Slovenci bi lahko malo manj "obsojali" kar se dogaja dalec od nas in malo vec obsojali domačo pedofilijo, nasilje, lazne statistike, nedelo policije itd. Doma imamo za pometati toliko, da res ni vazno kaj delajo sosedje. Vem, vem, tradicija je prvo tam gledat, a dajmo enkrat prvo doma
ODGOVORI
2 4
Colgate
14. 11. 2025 21.55
@verus Koliko je cena odojka dol? Dogaja se dalec od nas? A ves ti kje je Celovec...ocitno, da ne?
ODGOVORI
0 0
vlahov
14. 11. 2025 21.27
+2
Fajonova se briga za druge le za nas reveže ne .
ODGOVORI
6 4
klop12
14. 11. 2025 21.26
+10
Ker naciji so širili samo dobroto in dobro voljo. Dej prtegnjenci jodlarski, hobi nacijev je bil moriti,partizani so bili legitimna reakcija na podivjane in barbarske naci jodlarje
ODGOVORI
14 4
murate
14. 11. 2025 21.26
-2
To je podobno kot bi Avstrijci sredi Ljubljane naredili razstavo umetnost nadzornic ,ččuvajk v koncentracijskih taboriščih.Da Slovenci obstajamo lahko Avstrijcem povemo dokaže Mo tudi drugače.Vcasih stopiti korak nazaj ni slabo
ODGOVORI
3 5
fljfo
14. 11. 2025 21.40
-1
A bi kot glavni eksponat dali Urško Klakočar?
ODGOVORI
0 1
komarec
14. 11. 2025 21.48
+1
Tebe
ODGOVORI
1 0
Artechh
14. 11. 2025 21.21
+1
zenskega odpora? kaj zaboga je spet to? neko feministicno iz zadnje?
ODGOVORI
5 4
