Incident v času republikanske konvencije: policisti ustrelili moškega z nožema

Iz ZDA poročajo o novem smrtonosnem policijskem streljanju, ki se je zgodilo prav v Milwaukeeju, kjer še vedno poteka republikanska nacionalna konvencija. Ameriški mediji pišejo, da so policisti streljali na moškega, ki je z nožema skušal napasti drugo osebo. Ker ni upošteval ukazov policistov, je peterica nad njim sprožila strele ter ga ubila. Kar pa je na noge spravilo lokalne aktiviste, ki so pozvali k temeljiti preiskavi dogodka.

V času republikanske nacionalne konvencije velja pooostrena varnost; še toliko bolj po nedavnem atentatu na nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Lokalnim policistom v Milwaukeeju so tako na pomoč priskočili tudi policisti iz drugih zveznih držav, na primer iz Ohia. In prav slednji so posredovali ob zaznavi grožnje v mestu. Kot poroča CNN, je šef policije v Milwaukeeju Jeffrey Norman je novinarjem povedal, da so policisti iz Columbusa v Ohiu opazili moškega z dvema nožema, ki se je prepiral z drugim neoboroženim moškim. Policisti so nemudoma posredovali, vendar pa osumljenec ukazov policije, naj noža odvrže, ni upošteval.

Kljub prisotnosti oblasti je še vedno skušal napasti drugega moškega. Pet policistov je zato nad moškim sprožilo strele ter ubilo napadalca, ameriški medij. "Življenje druge osebe je bilo v nevarnosti," je na tiskovni konferenci dejal Norman. "In policisti so se odločili, da bodo življenje drugega moškega rešili."

Že v ponedeljek so sicer nedaleč od dvorane kjer poteka konvencija policisti aretirali 21-letnika, ki je imel v nahrbtniku avtomatsko puško.

Na kraju dogodka so našli dva noža, oblasti pa menijo, da sicer prepir ni bil povezan z republikansko konvencijo, ki poteka v mestu. Vodja policije oddelka Columbus Elaine Bryant je v izjavi dejala, da je do streljanja prišlo na zunanjem varnostnem območju konvencije, znotraj območja, ki so ga pokrivali policisti.

Objavili so tudi videoposnetek s kamere enega od policistov, ki je bil vpleten v streljanje. 31-sekundni videoposnetek se začne s pogovorom policistov, ki nato svojo pozornost usmerijo na prepir, v katerega sta bila vpletena dva moška. Policisti so nemudoma uperili orožje ter stekli proti osebama. Na posnetku je še moč opaziti, kako se napadalec pomika proti drugemu moškemu, nato pa so policisti streljali proti oboroženi osebi. Aktivisti na nogah Je pa streljanje policistov, ki so med streljanjem usmrtili osebo, sprožilo jezo lokalnih aktivistov. Na večerni tiskovni konferenci ljudi, ki so pozivali k odgovornosti policije, je aktivist Alan Chavoya dejal: "Niti dva dneva konvencije še nista minila in že imamo žrtev. Kako je to mogoče?" Nekatere domnevne priče naj bi medtem dejale, da pokojni v rokah ni imel nožev. "Če ni imel noža, bi ga morali obstopiti ter aretirati, ne pa ustreliti," je dejala ena oseba.

