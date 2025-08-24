Incident na letališču v Firencah: 20 potnikov moralo zapustiti letalo

Incident se je zgodil 11. avgusta na letališču Amerigo Vespucci v Firencah. Zaradi visokih temperatur je bil zrak redkejši, kar je zahtevalo več goriva, da bi letalo BA Embraer ERJ-190 lahko doseglo zahtevano višino. Dodatna teža goriva pa je pomenila, da je skupna masa presegla varnostno mejo za vzlet, zato se je moralo 20 potnikov, ki so že bili na krovu, izkrcati, poroča britanski Mirror.

Situacijo je še dodatno zapletla kratka vzletno-pristajalna steza letališča, ki je v Firencah dolga le 1560 metrov, kar je pol toliko, kot je dolga vzletno-pristajalna steza na letališču Gatwick (3316 metrov).

"Pilot nam je rekel, da se moramo izkrcati zaradi ekstremne vročine. Bilo je približno 35 stopinj in potrebovali so dodatno gorivo, da bi motor lahko učinkovito deloval. Osebje je sprva reklo, da bo treba izkrcati 36 potnikov, a na koncu jih je letalo zapustilo približno 20," je povedala ena od potnic.