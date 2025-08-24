Svetli način
Tujina

Incident na letališču v Firencah: 20 potnikov moralo zapustiti letalo

Firence, 24. 08. 2025 12.12 | Posodobljeno pred 50 minutami

Letalo družbe British Airways, ki je bilo iz Firenc namenjeno proti Londonu, je moralo tik pred vzletom zapustiti 20 potnikov. Zaradi ekstremne vročine so morali dotočiti več goriva in izkrcati potnike, saj bi bilo sicer pretežko za vzlet. Strokovnjaki opozarjajo, da bodo takšni incidenti zaradi podnebnih sprememb vse pogostejši.

Incident se je zgodil 11. avgusta na letališču Amerigo Vespucci v Firencah. Zaradi visokih temperatur je bil zrak redkejši, kar je zahtevalo več goriva, da bi letalo BA Embraer ERJ-190 lahko doseglo zahtevano višino. Dodatna teža goriva pa je pomenila, da je skupna masa presegla varnostno mejo za vzlet, zato se je moralo 20 potnikov, ki so že bili na krovu, izkrcati, poroča britanski Mirror.

Situacijo je še dodatno zapletla kratka vzletno-pristajalna steza letališča, ki je v Firencah dolga le 1560 metrov, kar je pol toliko, kot je dolga vzletno-pristajalna steza na letališču Gatwick (3316 metrov).

"Pilot nam je rekel, da se moramo izkrcati zaradi ekstremne vročine. Bilo je približno 35 stopinj in potrebovali so dodatno gorivo, da bi motor lahko učinkovito deloval. Osebje je sprva reklo, da bo treba izkrcati 36 potnikov, a na koncu jih je letalo zapustilo približno 20," je povedala ena od potnic.

Letalska družba British Airways se je vsem prizadetim potnikom opravičila. FOTO: Profimedia

Letalska družba British Airways se je vsem prizadetim potnikom opravičila.

"Zaradi posebnih razmer na letališču in kratke vzletno-pristajalne steze ekstremne temperature vplivajo na zračni tlak, zato je treba zmanjšati težo letala. Žal nam je za nevšečnosti. Naše ekipe so se potrudile, da bi potnike čim prej pripeljale na njihov cilj," je sporočil tiskovni predstavnik.

Zaradi vročine dražje letalske karte?

Strokovnjak za letalstvo z Univerze v Readingu Jonny Williams pa ob tem opozarja, da se bo ta težava pojavljala vedno pogosteje, zaradi česar bi lahko letalske vozovnice za nekatere destinacije postale dražje.

"Vroči poletni dnevi, ko bodo morala manjša letališča zmanjšati težo letal, bodo postali vse pogostejši. Razmere, ki so se poleti pojavljale enkrat na dan, bi se lahko do leta 2060 pojavljale tri- ali štirikrat na teden. Potovanja v Španijo, Italijo ali Grčijo bi posledično lahko postala dražja, saj bodo letala zaradi podnebnih sprememb prevažala manj ljudi."

