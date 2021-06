Incident v kitajski jedrski elektrarni: francoski solastnik ZDA zaprosil za pomoč

Kitajci vztrajajo, da so okoljski kazalci v jedrski elektrarni Taishan in njeni okolici normalni. (slika je simbolična)

Iz EDF so kasneje sporočili, da so v hladilnem sistemu prvega reaktorja zaznali povečano koncentracijo določenih žlahtnih plinov, kot so argon, helij in neon. Njihova prisotnost v sistemu je znan pojav, predviden v postopkih obratovanja reaktorja, so navedli. Iz družbe so še sporočili, da so zahtevali sklic izredne seje upravnega odbora elektrarne, da bi pridobili vse podatke in sprejeli potrebne odločitve.

Framatom naj bi ameriškemu ministrstvu za energijo v pismu sporočil, da je opozorilo vključevalo očitek, da so pristojne kitajske oblasti zvišale sprejemljive omejitve za sevanje zunaj elektrarne, da bi se izognile njeni ustavitvi. To zvišanje ni v skladu s francoskimi standardi, ni pa znano, ali je v skladu z ameriškimi. Predstavnik ameriških oblasti je za mrežo CNN sicer zagotovil, da ameriška administracija meni, da obrat še ni na "kritični točki", da je pa treba stanje spremljati. Francosko podjetje naj bi v pismu tudi zaprosilo za sodelovanje ameriških oblasti pri analizi incidenta.

O tem, da je zadeva zaskrbljujoča, priča tudi podatek, da se je na to temo že trikrat sestal Svet za nacionalno varnost ameriškega predsednika Bidna. Prav tako so ameriške oblasti stopile v stik s francoskimi in kitajskimi, a vsebina pogovorov in morebitnih ukrepov ni znana.

Upravljavec nuklearke, kitajsko državno jedrsko podjetje je v nedeljo zvečer sporočilo, da so okoljski kazalci v jedrski elektrarni Taishan in njeni okolici normalni.

Jedrska elektrarna Taishan, ki so jo Kitajci zgradili s francosko pomočjo, ima dva reaktorja, ki so ju zagnali leta 2018 in 2019. Drugi reaktor je sicer pred kratkim prestal remont in je bil 10. junija znova vključen v omrežje.