Incident v Valencii: moški z nahrbtnikom splezal na trup letala

Incident se je zgodil v soboto pozno popoldne na letališču v španski Valencii. Moški je pritekel na vzletno-pristajalno stezo, se povzpel po stopnicah za vkrcanje, splezal na vrata letala in dosegel vrh trupa Airbusa A320.

Posnetki s kraja dogodka prikazujejo vidno vznemirjenega moškega, ki teče po trupu, kriči in se pogovarja sam s seboj.

Na kraj je prihitela civilna garda in se z moškim pogajala. Po približno 10 minutah so ga policisti vendarle prepričali, naj se spusti po stopnicah.