Tujina

Incident v Valencii: moški z nahrbtnikom splezal na trup letala

Valencia, 02. 02. 2026 09.18 pred 28 minutami 2 min branja 6

Avtor:
M.S.
Moški na vrhu letala

Let španskega letalskega prevoznika Vueling iz Valencie v Amsterdam je imel več kot dvourno zamudo zaradi moškega, ki je splezal na vrh trupa Airbusa. Policisti so vidno vznemirjenega mladeniča po nekaj minutah uspeli prepričati, da se spusti po stopnicah. Reševalci so ga prepeljali v bolnišnico na psihiatrični pregled.

Incident se je zgodil v soboto pozno popoldne na letališču v španski Valencii. Moški je pritekel na vzletno-pristajalno stezo, se povzpel po stopnicah za vkrcanje, splezal na vrata letala in dosegel vrh trupa Airbusa A320.

Posnetki s kraja dogodka prikazujejo vidno vznemirjenega moškega, ki teče po trupu, kriči in se pogovarja sam s seboj.

Na kraj je prihitela civilna garda in se z moškim pogajala. Po približno 10 minutah so ga policisti vendarle prepričali, naj se spusti po stopnicah.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nahrbtniku, ki ga je imel s seboj, ni imel orožja. Ker je kazal znake duševne stiske, so reševalci moškega prepeljali v bolnišnico. Policisti so ga medtem kazensko ovadili.

Izredni dogodek je povzročil več kot dvourno zamudo leta v Amsterdam. Viri blizu upravljalca španskih letališč Aena so za španske medije pojasnili, da incident ni predstavljal tveganja za varnost potnikov.

Po incidentu so temeljito pregledali zgornji del trupa, da bi izključili morebitno škodo, ki bi lahko nastala. Po poročanju španske televizije Antena 3 so potniki v Amsterdam nato poleteli z drugim letalom.

Portal Las Provincias je medtem poročal, da naj bi moškega na letališču opazili že v petek, zaposlenega v letalski družbi Vueling naj bi takrat spraševal po informacijah o letih v Maroko. Star naj bi bil 24 let. Kako se je moški znašel na vzletno-pristajalni stezi in ali je imel vozovnico, še ni znano.

