Onesposobili dron, ki je letel nad vladnimi objekti, pridržana dva Belorusa

"Pred trenutkom je vladna varnostna služba nevtralizirala dron, ki je letel nad vladnimi stavbami na ulici Parkowa in Belwederjem (palačo, op. a.)," je na omrežju X zapisal poljski premier Donald Tusk. "Aretirana sta bila dva državljana Belorusije. Policija preiskuje zadevo," je še dodal. Več podrobnosti ni navedel.

Kot poročajo poljski mediji, se na območju, kjer so zaznali dron, nahaja več vladnih objektov, tujih veleposlaništev in palača Belweder, ena od uradnih rezidenc poljskega predsednika. Na omenjenem območju velja prepoved letenja z droni brez ustreznega dovoljenja pristojnih institucij.