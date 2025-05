Incident v Zagrebu: letalo družbe Croatia Airlines tik pred vzletom naglo zavrlo

Tiskovni predstavnik Croatia Airlines Davor Janušić je za Danas.hr potrdil, da je imel let Zagreb-Bruselj, ki bi moral z letališča Franjo Tuđman poleteti ob 6.50, zamudo.

Potniki so se na letalo že vkrcali, letalo je speljalo in na stezi že začelo pospeševati, nato pa tik pred vzletom naglo zavrlo. Potniki so morali letalo zapustiti in na terminalu, kamor so jih prepeljali z avtobusi, počakati na nadomestni let. Osebje jim je pojasnilo, da je razlog "manjša okvara".

Podjetje je hitro našlo nadomestno letalo, ki je v Bruselj poletelo z zamudo ene ure in dvajset minut.