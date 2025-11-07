Incident v Zagrebu: pred srbskim kulturnim centrom ustaški vzkliki

Incident se je sicer zgodil v času, ko v kulturnem centru poteka razstava, posvečena srbskemu umetnostnemu zgodovinarju in akademiku Dejanu Medakoviću , ki se je sicer rodil v Zagrebu. Z odprtjem razstave so se v hrvaški prestolnici danes začeli Dnevi srbske kulture 2025.

Eugen Jakovčić iz Srbskega narodnega sveta (SNV) je za net.hr potrdil, da se je situacija pred centrom po posredovanju policije umirila. "Razstava je zdaj odprta, mirno je, kot da se ne bi nič zgodilo. Ljudje si ogledujejo razstavo in za zdaj je vse v redu," je dejal. Ustaških vzklikov ni želel komentirati.

Razstava sicer predstavlja zapuščino Medakovića, in sicer izbrana dela, osebne predmete, odlikovanja, rokopise, knjige in dokumentacijo.