Incident v Zagrebu: pred srbskim kulturnim centrom ustaški vzkliki

Zagreb , 07. 11. 2025 20.33 | Posodobljeno pred dvema minutama

Pred Srbskim kulturnim centrom Prosvjeta v Zagrebu se je zgodil incident. Po poročanju hrvaških medijev se je pred stavbo, kjer poteka razstava, zbrala skupina približno 40 zamaskiranih moških, ki so med drugim skandirali ustaški vzklik "Za dom spremni". Policija jih je razgnala.

Preradovićeva ulica, kjer se nahaja Srbsko kulturno društvo Prosvjeta, je trenutno zaprta, poroča portal net.hr. 

Incident se je sicer zgodil v času, ko v kulturnem centru poteka razstava, posvečena srbskemu umetnostnemu zgodovinarju in akademiku Dejanu Medakoviću, ki se je sicer rodil v Zagrebu. Z odprtjem razstave so se v hrvaški prestolnici danes začeli Dnevi srbske kulture 2025. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Eugen Jakovčić iz Srbskega narodnega sveta (SNV) je za net.hr potrdil, da se je situacija pred centrom po posredovanju policije umirila. "Razstava je zdaj odprta, mirno je, kot da se ne bi nič zgodilo. Ljudje si ogledujejo razstavo in za zdaj je vse v redu," je dejal. Ustaških vzklikov ni želel komentirati. 

Razstava sicer predstavlja zapuščino Medakovića, in sicer izbrana dela, osebne predmete, odlikovanja, rokopise, knjige in dokumentacijo. 

