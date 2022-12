Incident z judovskimi potniki bo Lufthanso stal skoraj 2,5 milijona evrov

Kot je potrdil tiskovni predstavnik družbe, so dogovor dosegli z "veliko večino potnikov", podrobnosti pa ni želel razkriti. Lufthansa naj bi tako vsakemu od prizadetih potnikov izplačala 21.000 dolarjev (19.993 evrov) odškodnine.

Incident se je zgodil na začetku letošnjega maja, potem ko veliko število judovskih potnikov med letom iz New Yorka do Frankfurta domnevno ni želelo nositi zaščitnih obraznih mask. Zaradi neupoštevanja navodil posadke so jim nato zavrnili nadaljevanje leta do njihove končne destinacije v Budimpešti.

Po poročanju portala Simply Fly je bilo še posebej problematično to, da vkrcanja niso dovolili tudi potnikom, ki niso bili povezani s skupino, ki je zavračala nošenje mask.