Incidenti na evropskem nebu: je rešitev dronski zid?

Zvečer bodo na srečanju v Bruslju govorili obrambni ministri članic EU, tudi Sajovic.

Obrambni ministri zveze Nato bodo razpravljali o ključnih odločitvah vrha v Haagu, na katerem so se članice zavezale k zvišanju proračunskih izdatkov za obrambo in varnost na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) in zagotovile nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Zagotavljanje nadaljnje vojaške pomoči Kijevu bo tudi v ospredju srečanja t. i. kontaktne skupine za podporo Ukrajini, ki bo potekalo ob robu ministrskega zasedanja. V zadnjem času Zahod Ukrajini pomaga predvsem v okviru nove Natove pobude PURL, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja.

Pričakovati je, da bodo predstavniki ukrajinskih oblasti znova pozvali predvsem k dobavi sistemov protizračne zaščite in raket.