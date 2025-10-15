Svetli način
Tujina

Incidenti na evropskem nebu: je rešitev dronski zid?

Bruselj, 15. 10. 2025 06.10 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , N.L.
Obrambni ministri Nata bodo na zasedanju v Bruslju, ki bo prvo po junijskem vrhu zavezništva, razpravljali o zviševanju obrambnih izdatkov, nadaljnji podpori Ukrajini in nedavnih incidentih z droni na vzhodu zavezništva. Zvečer bo potekalo še srečanje obrambnih ministrov EU, ki bodo govorili o krepitvi obrambne pripravljenosti unije.

Zvečer bodo na srečanju v Bruslju govorili obrambni ministri članic EU, tudi Sajovic.
Zvečer bodo na srečanju v Bruslju govorili obrambni ministri članic EU, tudi Sajovic. FOTO: Luka Kotnik

Obrambni ministri zveze Nato bodo razpravljali o ključnih odločitvah vrha v Haagu, na katerem so se članice zavezale k zvišanju proračunskih izdatkov za obrambo in varnost na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) in zagotovile nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Zagotavljanje nadaljnje vojaške pomoči Kijevu bo tudi v ospredju srečanja t. i. kontaktne skupine za podporo Ukrajini, ki bo potekalo ob robu ministrskega zasedanja. V zadnjem času Zahod Ukrajini pomaga predvsem v okviru nove Natove pobude PURL, prek katere evropske zaveznice in Kanada financirajo dobave ameriškega orožja.

Pričakovati je, da bodo predstavniki ukrajinskih oblasti znova pozvali predvsem k dobavi sistemov protizračne zaščite in raket.

Dronski zid

Obrambni ministri članic zavezništva, med njimi minister Borut Sajovic, bodo poleg tega razpravljali o nedavnih incidentih z droni na vzhodu in severu Nata, za kar več držav krivi Moskvo. Nato je spričo teh incidentov že okrepil svojo prisotnost na vzhodnem krilu.

Droni nad danskimi letališči (fotografija je simbolična)
Droni nad danskimi letališči (fotografija je simbolična) FOTO: AP

Pri teh prizadevanjih se usklajuje z Evropsko unijo, ki namerava na vzhodu vzpostaviti t. i. dronski zid. To bo ena od prednostnih nalog v okviru novega časovnega načrta za okrepitev obrambne pripravljenosti unije, ki ga bo Bruselj predstavil v četrtek.

Danes zvečer bodo o tem na srečanju v Bruslju govorili obrambni ministri članic EU, tudi Sajovic.

Nato Evropska unija obrambni izdatki Ukrajina dronski zid obrambna pripravljenost
