Incidenti, prošnje, tišina, po tragediji pa 'presenečenje': 'Vedeli so'

"Še vedno ne moremo špekulirati, ali je vzrok človeška ali tehnična napaka. Ne glede na vzrok bomo po tem zagotovo sprejeli določene ukrepe, ki bi preprečili podobne dogodke v prihodnje. Želim opozoriti, da gre za osamljen primer," je dejal Josip Bilaver, državni sekretar na hrvaškem ministrstvu za morje, promet in infrastrukturo.

Vendar to ni vsa resnica, opozarjajo hrvaški mediji. Trajekt Lastovo, najstarejši v floti Jadrolinije, je že imel podobne težave z rampo, ki je padla pred desetimi leti, je za Slobodno Dalmacijo potrdil nekdanji kapitan.

Ni čudno, da pride do okvar na tako stari ladji, ki je na morju več kot pol stoletja, pritrjuje tudi stroka.

"Po 55 letih ne glede na to, da ima ladja redne letne preglede, da ima premaze ipd., dejavniki neizogibno vplivajo nanjo in možnost takšnih situacij se poveča," je za RTL Danas dejal Serđo Kos, redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s Pomorske fakultete na Reki, poroča net.hr.

Flota Jadrolinije je v povprečju stara 28 let. Pred dvema tednoma se je trajekt Oliver pokvaril in več ur ždel na morju. Sindikati so tako prej kot takrat opozarjali na slabo stanje voznega parka, pisali ministru, a odgovora niso prejeli. Zdaj zahtevajo odhod ministra Butkovića in šefa Jadrolinije Sopta.