Vaščani v Indiji postavili oltar 'boginji koroni'

Vaščani pri rumenem oltarju s podobo 'boginje Corona Mata' z zeleno masko na obrazu, ki so ga postavili pretekli teden, ponujajo cvetje in sveto vodo. "Morda bo njen blagoslov vaščanom, naši vasici in vsem ostalim prinesel olajšanje," je za Reuters dejala prebivalka te vasice, ki se nahaja v severni zveni državi Uttar Pradeš, Sangeeta .

Za postavitev oltarja so vaščani zbirali donacije. "Vaščani so skupaj postavili oltar v prepričanju, da bo božanstvo prineslo olajšanje vsem, ki trpijo zaradi covida-19," pa je vaščan dejal za tiskovni agencijo ANI.

Indija se je sicer aprila in maja znašla v središču svetovne pandemije, število primerov okužbe in posledično smrtnih žrtev je strmo naraščalo, bolnišnice so bile prenapolnjene s pacienti, primanjkovalo je kisika, bolnike so ponekod zdravili kar na ulicah.