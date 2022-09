Indija ima prvo letalonosilko: 'Vikrant je simbol avtohtonega potenciala'

"Vikrant je plavajoče letališče, plavajoče mesto in simbol avtohtonega potenciala," je ob petkovi predstavitvi 45.000-tonske ladje dejal indijski premier Narendra Modi. Ta meni tudi, da njihov nov pomorski zaklad predstavlja tudi obdobje novega zaupanja. "Cilj je morda težko dosegljiv in izzivi pred nami so težki. A takrat, ko se Indijci nekaj odločimo, noben cilj ni pretežak," je dodal predsednik vlade preden se je vkrcal na letalonosilko in na njej razobesil pomorsko zastavo države.

"Do sedaj so tovrstne letalonosilke gradile le razvite države. S tem ko smo sami zgradili letalonosilko, smo naredili en korak bližje proti tem državam," je dodal Modi. Tudi tuji analitiki so mnenja, da se je Indija z 'avtohtono' letalonosilko pridružila elitni ligi svetovnih pomorskih sil, hvalisajo pa tudi potencialno ognjeno moč Vikranta.

"Ko bo v naslednjih nekaj letih njegovo zračno krilo postalo popolnoma operativno, bo Vikrant prenašal do 30 letal, vključno z bojnimi letali MiG-29K. Prav tako ga poganjajo štirje plinskoturbinski motorji, njegova največja hitrost je ocenjena na 28 vozlov (52 kilometrov na uro) z dosegom 13.890 kilometrov," so bili nad zmogljivostjo letalonosilke navdušeni strokovnjaki. Ko bo bojna ladja enkrat pričela obratovati, bo postala delovno mesto in hkrati dom za okoli 1700 članov posadke.

Indijci so potrebovali 13 let

Vlada je podpisala načrtovanje in gradnjo za letalonosilko že leta 2003, z gradnjo so začeli leta 2009. Ladjo so se odločili imenovati Vikrant, kar v sanskrtu pomeni 'pogumen'. Prvič so jo splovili že avgusta 2013, a so jo kasneje modificirali, kar je povzročilo zamude v gradnji. Zaostanek so povzročile tudi težave z dobavljanjem letalske opreme iz Rusije, kasneje pa je gradnjo upočasnila še pandemija.

A iz prve izkušnje so se Indijci veliko naučili, menijo strokovnjaki. "Zdaj bodo v državi lahko okrepili domačo proizvodnjo. Imajo znanje in izkušnje, kako hitro in učinkovito zgraditi letalonosilko," je dejal Schuster. In res, indijska vlada že razmišlja o izgradnji druge letalonosilke. Sicer ta ideja ostaja v fazi osnutka, vendar analitiki špekulirajo, da bi prihodnja ladja lahko imela že 65.000 ton. To pa je približna velikost britanske letalonosilke Queen Elizabeth ali druge kitajske letalonosilke Šandong.