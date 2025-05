Indija izgubila več letal, obstreljevanje se nadaljuje

New Delhi/Islamabad, 07. 05. 2025 06.05 | Posodobljeno pred 52 minutami

Svet je na pragu nove vojne, tokrat med dvema jedrskima silama. Indija je sprožila raketne napade na domnevne položaje terorističnih skupin v Pakistanu. Pri tem naj bi zadela vsaj pet ciljev. Pakistan je na to odgovoril z lastnimi napadi na cilje v Indiji. Ob razmejitveni črti v Kašmirju poročajo o topniškem obstreljevanju. Ob tem so iz Islamada sporočili, da so sestrelili pet indijskih letal.