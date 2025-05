Nemirni Kamšir: Indija in Pakistan z vizumskimi blokadami

Odnosi med Indijo in Pakistanom, ki se med seboj obtožujeta za napad na turiste v Himalaji v že več let nemirni pokrajini Kašmir, se še zaostrujejo. Potem ko je pakistanska stran Indijo obtožila, da pripravlja vojaški napad, so med sprtima stranema posredovale tudi ZDA in pozvale k umiritvi razmer. Indija je medtem na Instagramu blokirala več znanih pakistanskih filmskih igralcev in Pakistance z njihovimi vizumi pozvala, naj zapustijo državo. Vizume je ukinil tudi Pakistan.