Indija po 'nenamerni izstrelitvi rakete' na Pakistan odpustila tri častnike

Častnike, odgovorne za incident 9. marca, so odpustili iz službe, so sporočili iz indijskih zračnih sil in dodali, da je preiskava pokazala, da je "odstopanje od standardnega operativnega postopka" s strani častnikov povzročilo nenamerno izstrelitev rakete BrahMos. Gre za jedrsko manevrsko raketo, ki sta jo skupaj razvili Rusija in Indija.

Pakistanske zračne sile so sporočile, da je raketa potovala s trikratno hitrostjo zvoka na višini 12 km in v pakistanskem zračnem prostoru letela 124 km, preden je strmoglavila. Vojska je sporočila, da je raketa "ogrozila številne potniške in mednarodne lete v indijskem in pakistanskem zračnem prostoru", pa tudi "človeška življenja in lastnino na tleh".

Indijski obrambni minister Rajnath Singh je po incidentu dejal, da Indija daje prednost "varnosti in zaščiti" svojega oborožitvenega sistema in da bodo pomanjkljivosti, odkrite v sistemu, odpravljene po preiskavi.

Indija in Pakistan imata sicer sovražen odnos, saj obe državi želita delež v Kašmirju, čeprav nadzorujeta le nekatere njegove dele. Državi sta se v preteklosti že bojevali zaradi spornega ozemlja, Delhi pa je svojo sosedo pogosto obtožil, da podpira separatistične militante v Kašmirju, kar Islamabad zanika.