Indija prehitela Rusijo po številu okužb z novim koronavirusom

Po podatkih indijskega ministrstva za zdravje so v državi doslej potrdili 697.358 okužb – v zadnjih 24 urah okoli 24.000 novih okužb. V Rusiji so doslej potrdili nekaj več kot 681.000 okužb z novim koronavirusom.

V Čilu potrdili že več kot 10.000 smrti zaradi covida-19

V Čilu so do nedelje po podatkih oddelka za statistiko in zdravje (DEIS) potrdili 10.159 smrti zaradi covida-19, z novim koronavirusom pa se je okužilo že več kot 295.000 ljudi. Predsednik države Sebastian Pinera je zaradi koronavirusne krize napovedal obsežen paket pomoči v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev (1,3 milijarde evrov).

Pinera je v nedeljo napovedal pomoč srednjemu razredu, ki se spopada z ekonomsko krizo, ki je izbruhnila zaradi pandemije. Ukrep, ki ga mora potrditi še kongres, naj bi med drugim omogočil lažje pridobivanje kreditov brez obrestne mere.

"Čile so večinsko država srednjega razreda, ki je napredoval zaradi lastnih naporov in dela. Srednji razred to ve in je ponosen na svoje dosežke. Si pa tudi zasluži ter potrebuje zagotovilo in priložnost za prihodnost,"je dejal Pinera.

Čile je eno globalnih središč izbruha novega koronavirusa. V državi so karantenske ukrepe uvedli relativno pozno, sredi maja, veliko delavcev pa je lahko zaradi izjem še vedno opravljalo svoje delo.