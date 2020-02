Na območju veleposlaništva ZDA posilili petletno deklico, aretirali 25-letnika

25-letnik naj bi na območju veleposlaništva ZDA v New Delhiju posilil petletno deklico, pravi policija, ki je moškega v nedeljo aretirala.

Posilstvo naj bi se po poročanju AFPzgodilo v bivalnih prostorih veleposlaništva, kjer bival lokalno osebje. Gre za eno najbolje varovanih stavb v mestu.

Deklica - gre za hčerko gospodinje, zaposlene na veleposlaništvu - se je po poročanju CNN igrala pred bivalnimi prostori, preden jo je "stran zvabil in posilil sosed," je dejal predstavnik policije Eish Singhal.

Tiskovni predstavnik veleposlaništva je v odzivu dejal, da so "globoko vznemirjeni" zaradi dogodka, ter dodal, da so se hitro odzvali, zadevo prijavili policiji ter pomagali urediti zdravniško pomoč. "Sodelujemo s preiskavo indijskih oblasti. Deklici in njeni družini ponujamo vso podporo in pomoč."

Policist Yogesh Kumar je za AFPdejal, da so medicinski testi potrdili, da je bila deklica posiljena. 25-letnika so obtožili posilstva, v skladu z zakonodajo mu grozi smrtna kazen. Singhal je potrdil, da je deklica storilca identificirala.

Indija se že vrsto let bori z visoko stopnjo spolnega nasilja v državi. Nasilje proti ženskam pa je pridobilo pozornost mednarodne skupnosti leta 2012, ko je v javnost prišla informacija o skupinskem posilstvu in umoru študentke na avtobusu. Leta 2018 je bilo po uradnih podatkih prijavljenih skorajda 34.000 posilstve, a aktivisti opozarjajo, da gre zgolj za vrh ledene gore. Strokovnjaki opozarjajo, da v večini primerov otroške žrtve poznajo storilce, njihove družine pa se pogosto odločijo, da ne prijavijo spolnega nasilja.