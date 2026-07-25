Spletna šala, ki je postala politična grožnja oblasti

V središču največjih protestov mlade generacije v Indiji v zadnjih letih je vprašanje, ki zadeva milijone družin: ali lahko mladi še zaupajo sistemu, ki odloča o njihovi prihodnosti? Protesti so se začeli zaradi obtožb o množičnih nepravilnostih pri državnih sprejemnih izpitih, predvsem pri izjemno konkurenčnem izpitu National Eligibility cum Entrance Test (NEET), ki določa vstop na medicinske fakultete. Izpit je maja po poročanju BBC opravljalo približno 2,28 milijona kandidatov, vendar so ga oblasti po razkritju informacij o uhajanju vprašanj in goljufijah razveljavile in zahtevale ponovitev. Za številne mlade Indijce, ki se na državne izpite pripravljajo več mesecev ali celo let, je škandal postal simbol širšega problema. Ker so državni izpiti pogosto edina pot do stabilne zaposlitve in družbenega napredovanja, vsaka napaka ali korupcija neposredno vpliva na prihodnost milijonov mladih. "Ko se pripravljaš celo leto in nato na dan izpita izveš, da je bil sistem prirejen, je občutek uničujoč," je za CNN povedal eden od protestnikov v New Delhiju.

Protesti v Indiji FOTO: AP

Gibanje, ki se je začelo kot spletna šala

Eden najbolj nenavadnih elementov protestov je njihovo vodstvo. Gibanje Cockroach Janta Party (CJP) se ni začelo kot tradicionalna politična organizacija, temveč kot spletna satira. Skupino je maja ustanovil Abhijeet Dipke, diplomant Bostonske univerze, potem ko je indijski vrhovni sodnik brezposelne mlade primerjal s ščurki in paraziti. Po burnih odzivih je sodnik pojasnil, da je imel v mislih zgolj ljudi z "lažnimi in ponarejenimi diplomami", ne pa vseh mladih v Indiji. Kljub temu se je izraz med mladimi hitro prijel. Nastala je satirična Cockroach Janta Party, ki je iz spletne šale prerasla v resno protestno gibanje. Po podatkih The New York Timesa ima skupina na Instagramu skoraj 26 milijonov sledilcev, kar je več kot trikrat toliko, kot jih ima na isti platformi indijska vladajoča stranka BJP. Prav družbena omrežja so omogočila, da se je nezadovoljstvo širilo mimo tradicionalnih medijev, ki jih kritiki vlade pogosto obtožujejo, da opozicijskim glasovom namenjajo premalo prostora.

Nova generacija protestov: politika skozi telefone in meme

Prav prek družbenih omrežij pa se gibanje ni le razširilo, temveč je dobilo tudi povsem nov način političnega izražanja. Posebnost trenutnega gibanja je namreč tudi način, kako uporablja digitalna orodja. Po oceni analitikov je Modi več kot desetletje zelo uspešno uporabljal družbena omrežja za oblikovanje svoje javne podobe. Njegova stranka BJP ima eno najbolj razvitih spletnih propagandnih mrež na svetu. Tokrat pa so družbena omrežja postala orožje protestnikov. Mladi ne širijo le političnih sporočil, ampak tudi meme, satirične videe in osebne zgodbe. The New York Times poroča, da so protestniki ustvarili novo obliko političnega komuniciranja: namesto klasičnih govorov so objavljali posnetke lastnih izkušenj, od priprav na proteste do trenutkov soočenja s policijo.

Protesti v Indiji FOTO: AP

Nekateri so snemali, kako se pripravljajo na možnost policijskega nasilja, drugi pa so objavljali humoristične posnetke iz protestnega tabora. Profesor politične komunikacije na Univerzi Michigan Joyojeet Pal je za BBC pojasnil, da je pomembna sprememba v tem, da ljudje ne sporočajo več samo "poglejte, kaj je naredila policija", ampak "poglejte, kako smo to doživeli mi". Prav osebne zgodbe naj bi omogočile, da se je gibanje tako hitro razširilo. Spletno nezadovoljstvo ni ostalo le na zaslonih telefonov, saj so se napetosti kmalu preselile tudi na ulice.

Spopad na ulicah New Delhija

Najbolj dramatičen trenutek eskalacije je nastopil, ko so protestniki z Jantar Mantarja, tradicionalnega prostora za proteste v središču prestolnice, želeli kreniti proti parlamentu. Policija je pohod razglasila za nezakonit in ga poskušala preprečiti s solzivcem ter udarci s palicami. Po navedbah organizatorjev je bilo poškodovanih okoli 150 protestnikov, policija pa je sporočila, da je bilo ranjenih tudi 118 policistov. Posnetki policijskega posredovanja so se hitro razširili po spletu. "Povedali smo, da prihajamo mirno, a nenadoma so začeli udarjati vse, otroke, ženske, stare ljudi," je za CNN povedal eden izmed protestnikov, ki je imel po posredovanju policije vidne poškodbe na obrazu.

Protesti v Indiji FOTO: AP

Naslednji dan so se protestniki vrnili na isto mesto in znova postavili improvizirano taborišče, ki ga je policija pred tem odstranila. "Kadarkoli se Modi prestraši, pokliče policijo," so v en glas skandirali in pozivali k svobodi.

Od vprašanja izpitov do izziva Modijevi oblasti

Čeprav se je gibanje začelo zaradi izobraževalnega sistema, je kmalu postalo širši izraz nezadovoljstva mladih. Protestniki zdaj ne zahtevajo več le reforme izpitov, temveč tudi odstop ministra za izobraževanje Dharmendre Pradhana. Nekateri zahtevajo celo politično odgovornost premierja Narendre Modija, ki državo vodi že več kot desetletje. Minister Pradhan je protestnike označil za "B-ekipo terorističnih skupin", kar je med mladimi povzročilo dodatno ogorčenje in proteste še dodatno zaostril. Po poročanju BBC je vlada pozneje obljubila pripravo strožjega zakona proti izpitnim goljufijam ter ustanovitev hitrih sodišč za obravnavo teh primerov.

Gospodarsko nezadovoljstvo pod površjem

Čeprav so neposreden povod protestov izpiti, številni analitiki opozarjajo, da v ozadju tli širše nezadovoljstvo. Mladi Indijci se soočajo z visoko brezposelnostjo, omejenimi možnostmi za kakovostne zaposlitve in občutkom, da obljube gospodarskega razvoja niso dosegle vseh.

Protesti v Indiji FOTO: AP

"Prisotno je globoko gospodarsko nezadovoljstvo in stiska, kar se je prevedlo v pomanjkanje upanja glede prihodnosti," je za BBC povedala Yamini Aiyar z univerze Brown. "To bi lahko odražalo naraščajočo izčrpanost zaradi vlade, ki je na oblasti že dolgo. Njena nezmožnost izpolnitve obljub, na katerih je zgradila svoj ugled, je morda dosegla prelomno točko," je dodala. Po njenem mnenju protesti izražajo utrujenost dela prebivalstva po več kot desetletju iste politične oblasti. Prav zato številni analitiki ocenjujejo, da teh protestov ni mogoče razumeti zgolj kot odziv na izpitni škandal.

Zakaj so ti protesti drugačni od prejšnjih?

Indija ima dolgo zgodovino študentskih gibanj, ki so včasih pomembno vplivala na politiko države. V sedemdesetih letih je študentsko gibanje v Gudžaratu pomagalo sprožiti širši upor proti takratni premierki Indiri Gandhi. Toda trenutni protesti imajo drugačno naravo. Po mnenju analitikov niso predvsem ideološki. Ne temeljijo na verskih, regionalnih ali kastnih razlikah, temveč na vprašanju upravljanja države. "To gibanje se osredotoča na administrativne neuspehe. Zaradi nezmožnosti države, da pošteno izvaja preiskave in preprečuje uhajanje dokumentov, predstavlja povsem drugačen politični izziv za BJP," je za BBC povedal Rahul Verma iz Centra za politične raziskave v Delhiju. Prav zato predstavlja poseben izziv za Modijevo vlado. Protestnikov ni mogoče preprosto prikazati kot nasprotnike določene politike ali ideološke skupine. Med njimi so mladi iz različnih okolij, ki jih povezuje predvsem občutek, da sistem ne deluje.

Protesti v Indiji FOTO: AP

Ali lahko Modi umiri mlade?