Indijec zgradil repliko Tadž Mahala v znak ljubezni do svoje žene

"Zadovoljna je z menoj v vsaki situaciji ob vseh vzponih in padcih. Vedno me podpira ne glede na moje darove. Imela je le eno željo pri gradnji te hiše, in sicer da bi imela dobro sobo za meditacijo znotraj hiše. Tako sem inženirjem naročil, naj se še posebej posvetijo sobi za meditacijo," je dejal Čouskej.

Gradnja palače, ki je trikrat manjša od originala, je trajala tri leta, zanjo pa je odštel 230.000 evrov. Za razliko od mavzoleja, ki stoji v Agri, pa je ta, ki jo je zgradil učitelj, namenjena bivanju. V palači, ki se razteza na 743 kvadratnih metrih, so namreč poleg dnevnih prostorov še štiri spalnice in soba za meditacijo za njegovo ženo.

52-letni Anand Prakaš Čouksej je svoji ženi Mandžušah, s katero je poročen že 27 let, pri iskanju navdiha za to, kako bi svoji ženi izkazal ljubezen, pogledal v zgodovino. V kraju Burhanpur v indijski zvezni državi Madja Pradeš je namreč zgradil manjšo repliko razkošnega Tadž Mahala.

Njegov sin Kabir je dejal, da so imeli največ dela z loki, ki so jih morali trikrat ali štirikrat popravljati, da so zagotovili, da ima stavba popolna razmerja. Družina je za pripravo projekta obiskala Tadž Mahal in si pomagala s fotografijami in načrti, ki so jih našli na internetu, zato da so zgradili čim bolj natančno repliko.

'Novi' Tadž Mahal leži približno 800 kilometrov južneje od Agre, mesta, v katerem stoji izvirnik.

Beli arhitekturni biser je leta 1632 dal zgraditi mogulski šah Džahan za svojo perzijsko ženo Mumtaz Mahal, ki je umrla pri porodu njunega štirinajstega otroka. Zato velja za simbol večne ljubezni. Šahov dvorni kronist je zapisal, da je žalostna ljubezenska zgodba služila kot navdih za gradnjo grobnice Tadž Mahal. Glavni mavzolej je bil končan leta 1648, okoliške zgradbe in vrt pa pet let kasneje. Gradnja se je zaključila 1653, pri njej pa je sodelovalo na tisoče obrtnikov in rokodelcev.