Indijci razvili nov test na koronavirus, ki daje hitre rezultate in je cenovno dostopen

Skupina indijskih znanstvenikov na inštitutu za genomiko in integrativno biologijo (IGIB) v Delhiju je razvila poceni papirnati test na koronavirus, ki je podoben testu nosečnosti, in bi lahko dal hitre rezultate. Test, poimenovan po slavnem indijskem izmišljenem detektivu Feludi, temelji na tehnologiji za urejanje genov, imenovani Crispr. Znanstveniki ocenjujejo, da bi komplet lahko dal rezultate v manj kot eni uri, stal pa bi 500 rupij (približno sedem evrov). Feludo bo izdeloval vodilni indijski konglomerat Tata, če bo šlo vse po načrtih, pa bo to prvi tržno dostopen papirni test na novi koronavirus.. "To je preprost, natančen, zanesljiv in varčen test," je za BBC dejal profesor K Vijay Raghavan , glavni znanstveni svetovalec indijske vlade.

Test so preizkusili tako raziskovalci IGIB kot v zasebnih laboratorijih, in sicer na vzorcih približno 2000 bolnikov, vključno s tistimi, ki so že bili pozitivni na koronavirus. Ugotovili so, da ima novi test 96-odstotno občutljivost in 98-odstotno specifičnost. Natančnost testa temelji na omenjenih dveh razmerjih. Test, ki je zelo občutljiv, bo odkril skoraj vse, ki imajo bolezen; test z visoko specifičnostjo pa bo pravilno izključil skoraj vse, ki nimajo bolezni. Prvi zagotavlja ne preveč lažno negativnih rezultatov; drugi pa ne preveč lažno pozitivnih rezultatov. Indijski regulator za zdravila je test že odobril za komercialno rabo.

Test Feluda bi lahko nadomestil antigenske teste, ker bi bil sorazmerno cenejši in natančnejši. "Novi test ima zanesljivost PCR testa, je hitrejši in ga je mogoče izvesti v manjših laboratorijih, ki nimajo dovršenih strojev," je povedal dr. Anurag Agarwal, direktor IGIB. Odvzem vzorcev za test Feluda bo podoben testu PCR - nosni bris, ki se ga bo odvzelo na zadnji strani nosnega prehoda. V tradicionalnem testu PCR se vzorec pošlje v pooblaščeni laboratorij, kjer mora opraviti več"ciklov", preden odkrijejo dovolj virusa. Novi test Feluda pa uporablja tehnologijo Crispr ali tehnologijo za urejanje genov za odkrivanje virusa.

Po mnenju raziskovalcev urejanje genov deluje na podoben način kot obdelava besedil - kot da bi s pomočjo brisalca popravili tiskarsko napako, tako da odstranite napačno črko in vstavite pravilno. Tehnika je tako natančna, da lahko odstrani in doda eno črko genoma. Urejanje genov se uporablja predvsem za preprečevanje okužb in zdravljenje bolezni, kot je bolezen srpastih celic. Ko se tehnologija Crispr uporablja kot diagnostično orodje, kot je Feluda, pa se ustavi na nizu črk gena, ki nosi podpis novega koronavirusa, ga poudari in odčita na listu papirja. Dve modri črti označujeta pozitiven rezultat, ena modra črta pa pomeni, da je test negativen.