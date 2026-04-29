Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Indijski milijarder ponuja rešitev za 80 Escobarjev povodnih konjev

Bogota, 29. 04. 2026 15.56 pred 2 urama 3 min branja 0

Ti.Š.
Ti.Š.
Povodni konji v laguni parka Hacienda Napoles, nekoč zasebnega posestva mamilarskega kralja Pabla Escobarja. Ta je pred desetletji v Kolumbijo uvozil tri samice in enega samca povodnega konja, danes jih je že več kot 160.

Indijski magnat Anant Ambani, sin milijarderja Mukesha Ambanija, je ponudil, da v svojem rezervatu za divje živali v Indiji sprejme 80 povodnih konj pokojnega 'mamilarskega kralja' Pabla Escobarja. Kolumbijska vlada namerava namreč živali usmrtiti.

Pablo Escobar je povodne konje v državo prepeljal v 80. letih prejšnjega stoletja – v prizadevanju za vzpostavitev enega največjih zasebnih živalskih vrtov v Lastinski Ameriki s široko paleto živali. Od takrat se je njihova populacija močno povečala na približno 160 osebkov, njihova prisotnost pa zdaj ogroža tamkajšnje avtohtone vrste. Pred nekaj tedni je Kolumbija sporočila, da namerava usmrtiti 80 povodnih konjev, kar je v javnosti sprožilo burne odzive, piše CNN.

FOTO: AP

Anant Ambani je kolumbijsko vlado pozval, naj znova preuči odločitev, in predlagal, da jih nastani v svojem centru za rešene živali. "Teh 80 povodnih konjev ni izbralo, kje se bodo skotili, niti niso ustvarili okoliščin, s katerimi se zdaj soočajo," je bogat dedič zapisal v objavi na družbenih omrežjih. "Te živali so živa, čuteča bitja, in če jih imamo možnost rešiti na varen in human način, imamo odgovornost, da poskusimo," je dodal.

Podrobnosti predloga

V mestu Jamnagar v zvezni državi Gudžarat je Ambani ustanovil center za ohranjanje narave Vantara, v katerem je, kot je navedeno na njihovi uradni spletni strani, več kot 150.000 primerkov prostoživečih živali oziroma več kot 2000 različnih vrst.

Kot predlaga, bi tja preselil 80 kolumbijskih povodnih konj, ki trenutno živijo v okolici Haciende Napoles – podeželskega posestva v Puerto Triunfu, ki je nekoč pripadalo Escobarju, zdaj pa je namenjeno turističnim dejavnostim.

"Pripravljeni smo sprejeti in skrbeti za te povodne konje v posebej prirejenem in obogatenem okolju, ki je zasnovano tako, da zagotavlja njihovo dobro počutje in hkrati odraža ključne značilnosti njihovega trenutnega habitata," piše v izjavi, objavljeni v ponedeljek, ki jo je v imenu Ambanija podpisal izvršni direktor Vantare, Vivaan Karani. V pismu, naslovljenem na kolumbijsko ministrico za okolje in trajnostni razvoj Irene Velez Torres, vodstvo Vantare poziva k "spoštljivi pritožbi" na odločitev kolumbijske vlade.

Če bo kolumbijska vlada prošnjo odobrila, bodo postopki izvedeni "v skladu s potrebnimi odobritvami, dovoljenji, postopki skrbnega pregleda, zahtevami biološke varnosti in logističnim načrtovanjem," je Karani pojasnil v izjavi in ponudil "doživljenjsko" oskrbo živali po načelu "nepovzročanja škode nobenemu živemu bitju".

CNN se je glede sprejema predloga in njegove izvedljivosti obrnil na kolumbijsko ministrstvo za okolje in trajnostni razvoj ter ministrico Velezovo, na odgovor še čakajo.

Iz Vantare pa so še sporočili, da so v celoti na voljo za dialog s kolumbijsko vlado, da bi analizirali pobudo. Izrazili so tudi namero za sestanek z administracijo predsednika Gustava Petra, prav tako so jih povabili na obisk njihovega centra.

FOTO: AP

31-letni Anant Ambani – ustanovitelj Vantare ter sin predsednika in izvršnega direktoja podjetja Reliance Industries Limited (RIL), ki velja za največjo zasebno korporacijo v Indiji, zase pravi, da je velik ljubitelj živali. "V živalih vidim boga, Vantara pa je tempelj," je dejal. Na naslovnicah mednarodnih medijev se je pojavil leta 2024, ko se je poročil z Radhiko Merchant, poroki pa so sledile večmesečne razkošne slovesnosti.

Invazivna vrsta

Povodni konj je bil marca 2022 uvrščen na kolumbijski seznam invazivnih eksotičnih vrst, kar je vladi kasneje omogočilo, da je oblikovala ukrepe za nadzor nad vrsto, ki živi približno 40 do 50 let.

Ukrep za usmrtitev 80 povodnih konjev je posledica nenadzorovanega širjenja invazivnih vrst v porečju reke Magdalene, je ob objavi odločitve dejala ministrica Velezova. "Brez tega ukrepa je nemogoče nadzorovati populacijo. In kot smo že videli, ocene kažejo, da bomo do leta 2030 imeli že najmanj 500 povodnih konjev, ki bodo vplivali na naše ekosisteme in avtohtone vrste, kot sta morska krava in rečna želva. Te ukrepe moramo sprejeti z odgovornostjo za naš ekosistem," je sporočila na novinarski konferenci 13. aprila.

Nekaj tednov prej je kolumbijsko ministrstvo za okolje sicer sporočilo, da preučuje alternativne rešitve, kot je premestitev nekaterih živali v druge države – Ekvador, Peru, Filipine, Indijo, Mehiko, Dominikansko republiko, Južno Afriko in Čile. Te možnosti so nato opustili "zaradi mednarodnih prepovedi in operativnih omejitev".

Priporoča
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1680