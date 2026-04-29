Indijski milijarder ponuja rešitev za 80 Escobarjev povodnih konjev

Pablo Escobar je povodne konje v državo prepeljal v 80. letih prejšnjega stoletja – v prizadevanju za vzpostavitev enega največjih zasebnih živalskih vrtov v Lastinski Ameriki s široko paleto živali. Od takrat se je njihova populacija močno povečala na približno 160 osebkov, njihova prisotnost pa zdaj ogroža tamkajšnje avtohtone vrste. Pred nekaj tedni je Kolumbija sporočila, da namerava usmrtiti 80 povodnih konjev, kar je v javnosti sprožilo burne odzive, piše CNN .

Povodni konji v laguni parka Hacienda Napoles, nekoč zasebnega posestva mamilarskega kralja Pabla Escobarja. Ta je pred desetletji v Kolumbijo uvozil tri samice in enega samca povodnega konja, danes jih je že več kot 160.

Anant Ambani je kolumbijsko vlado pozval, naj znova preuči odločitev, in predlagal, da jih nastani v svojem centru za rešene živali. "Teh 80 povodnih konjev ni izbralo, kje se bodo skotili, niti niso ustvarili okoliščin, s katerimi se zdaj soočajo," je bogat dedič zapisal v objavi na družbenih omrežjih. "Te živali so živa, čuteča bitja, in če jih imamo možnost rešiti na varen in human način, imamo odgovornost, da poskusimo, " je dodal.

V mestu Jamnagar v zvezni državi Gudžarat je Ambani ustanovil center za ohranjanje narave Vantara, v katerem je, kot je navedeno na njihovi uradni spletni strani, več kot 150.000 primerkov prostoživečih živali oziroma več kot 2000 različnih vrst.

Kot predlaga, bi tja preselil 80 kolumbijskih povodnih konj, ki trenutno živijo v okolici Haciende Napoles – podeželskega posestva v Puerto Triunfu, ki je nekoč pripadalo Escobarju, zdaj pa je namenjeno turističnim dejavnostim.

"Pripravljeni smo sprejeti in skrbeti za te povodne konje v posebej prirejenem in obogatenem okolju, ki je zasnovano tako, da zagotavlja njihovo dobro počutje in hkrati odraža ključne značilnosti njihovega trenutnega habitata," piše v izjavi, objavljeni v ponedeljek, ki jo je v imenu Ambanija podpisal izvršni direktor Vantare, Vivaan Karani. V pismu, naslovljenem na kolumbijsko ministrico za okolje in trajnostni razvoj Irene Velez Torres, vodstvo Vantare poziva k "spoštljivi pritožbi" na odločitev kolumbijske vlade.

Če bo kolumbijska vlada prošnjo odobrila, bodo postopki izvedeni "v skladu s potrebnimi odobritvami, dovoljenji, postopki skrbnega pregleda, zahtevami biološke varnosti in logističnim načrtovanjem," je Karani pojasnil v izjavi in ponudil "doživljenjsko" oskrbo živali po načelu "nepovzročanja škode nobenemu živemu bitju".

CNN se je glede sprejema predloga in njegove izvedljivosti obrnil na kolumbijsko ministrstvo za okolje in trajnostni razvoj ter ministrico Velezovo, na odgovor še čakajo.

Iz Vantare pa so še sporočili, da so v celoti na voljo za dialog s kolumbijsko vlado, da bi analizirali pobudo. Izrazili so tudi namero za sestanek z administracijo predsednika Gustava Petra, prav tako so jih povabili na obisk njihovega centra.