Indijski premier na srečanju G20 pozval k premostitvi razlik glede Ukrajine

V indijski prestolnici New Delhi so se sestali zunanji ministri največjih svetovnih gospodarstev v okviru indijskega predsedovanja skupini G20. Na srečanju bosta prvič po juliju lani v istem prostoru ameriški državni sekretar Antony Blinken in ruski zunanji minister Sergej Lavrov, vendar se verjetno ne bosta pogovarjala. Blinken je dejal, da se na zasedanju ministrov G20 ne namerava srečati z ruskim ali kitajskim zunanjim ministrom.

Indijski premier Narendra Modi je zunanje ministre skupine največjih gospodarstev G20 danes pozval k enotnosti in premostitvi razlik glede Ukrajine. V govoru ob začetku zasedanja v New Delhiju je tudi izpostavil, da globalno upravljanje kriz, kot so podnebne spremembe, finančna kriza, pandemije, terorizem in vojne, v zadnjih letih ni bilo uspešno. "Srečali smo se v času, ko je svet močno razdeljen. Vsi imamo svoja stališča in poglede na to, kako te napetosti rešiti. Vendar pa smo kot vodilna svetovna gospodarstva odgovorni tudi za tiste, ki jih ni v tej dvorani," je dejal Modi.

Največja demokratična država na svetu z več kot 1,3 milijarde prebivalcev se želi postaviti v vlogo voditeljice držav v vzponu in razvoju – pogosto imenovanih globalni jug – v času, ko zaradi vojne naraščajoče cene hrane in energije močno obremenjujejo potrošnike, ki se že tako spopadajo z naraščajočimi stroški in inflacijo. Strokovnjaki medtem ocenjujejo, da bo Indija imela kar težko nalogo, in sicer da se drži svoje politike neuvrščenosti glede vojne, a hkrati poziva druge države, naj poiščejo načine za sodelovanje. Iz Modijevega nagovora je sicer razvidno, da želi Indija doseči sporazume, ki bi lahko pomagali državam v razvoju in spodbudili indijske globalne ambicije. "Po letih napredka nam danes grozi, da bomo pri ciljih trajnostnega razvoja naredili korak nazaj. Številne države v razvoju se spopadajo z dolgovi, medtem pa si prizadevajo zagotoviti prehransko in energetsko varnost," je poudaril. V ospredju G20 pa bodo kljub željam Indije trenja med Kitajsko in ZDA ter vojna v Ukrajini Indija je želela, da bi se njeno letošnje predsedovanje skupini G20 osredotočilo na vprašanja, kot sta zmanjševanje revščine in financiranje boja proti podnebnim spremembam, vendar je vojna v Ukrajini doslej izrinila druge točke dnevnega reda. Zahodni delegati se bojijo, da Kitajska razmišlja o dobavi orožja svoji zaveznici Rusiji, zato bodo vrh zunanjih ministrov G20 izkoristili za to, da Peking odvrnejo od posredovanja v konfliktu.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov in kitajski zunanji minister Čin Gang

Iskanje soglasja glede vojne v Ukrajini v skupini, ki jo sestavlja 20 največjih svetovnih gospodarstev, vključno z ZDA, Rusijo in Kitajsko, je ključnega pomena za skupino G20, ki se že večkrat ni uspela dogovoriti o skupni izjavi. Na srečanju finančnih ministrov skupine v Bangaloru prejšnji teden, ki je sovpadalo z obletnico začetka ruske invazije v Ukrajini, se je Peking postavil na stran Moskve, ki je zavrnila podpis sporazuma o obsodbi vojne. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je sicer izrazil prepričanje, da bo Indija tokratno srečanje izkoristila za to, da Rusijo prepriča, da se mora vojna v Ukrajini končati. "Zagotovo se bo uspeh današnjega srečanja meril glede na to, kaj nam bo uspelo storiti na tem področju," je v sredo dejal novinarjem.

Borrell se bo ob robu vrha v New Delhiju sestal s kitajskim zunanjim ministrom Činom Gangom, od katerega bo zahteval zagotovila, da Peking v vojni ne bo podprl Rusije. V New Delhiju bodo v ospredju tudi trenja med Washingtonom in Pekingom, ki so se še povečala po nedavnih napetostih zaradi sestrelitve domnevnega kitajskega nadzornega balona in napovedi Bele hiše, da bo svojim uradnikom prepovedala uporabo aplikacije TikTok kitajskega podjetja ByteDance. Stališče Indije do vojne v Ukrajini New Delhi se upira pritiskom z vseh strani in nadaljuje s strategijo, da ne bodo neposredno kritizirali Rusije, ki je največja dobaviteljica orožja Indiji.

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov in indijski minister za zunanje zadeve Subrahmanyam Jaishankar

Redno se vzdržujejo tudi glasovanja o resolucijah ZN, ki obsojajo vojno, vključno z glasovanjem v Generalni skupščini ZN prejšnji teden. Prav tako zagovarjajo svojo odločitev o povečanju uvoza nafte iz Rusije, češ da morajo poskrbeti za potrebe več kot milijarde ljudi. Kljub temu pa imajo tudi oni svoje opazke. Venomer opozarjajo o pomenu Ustanovne listine ZN, mednarodnega prava ter spoštovanja suverenosti in ozemeljske celovitosti držav. Skupina G20 Skupina G20, ki vključuje 19 najbogatejših držav sveta in Evropsko unijo, predstavlja 85 odstotkov svetovne gospodarske proizvodnje in dve tretjini svetovnega prebivalstva. V New Delhiju se srečanja udeležujejo zunanji ministri, med njimi ruski Sergej Lavrov, ameriški Antony Blinken in kitajski Čin Gang.