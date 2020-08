Indijski serijski morilec priznal vpletenost v več kot 50 umorov

New Delhi, 02.08.2020, 17:13 | Posodobljeno pred 20 minutami

Indijska policija je aretirala serijskega morilca, ki je, potem ko so ga pogojno izpustili iz zapora, pobegnil v prestolnico in se tam skrival pol leta. Indijec je v zaporu preživel 16 let zaradi umora vsaj sedmih taksistov na severu države. Zdaj pa je policiji priznal, da jih je skupaj s sodelavci ubil še veliko več, po 50. žrtvi pa jih je prenehal šteti.