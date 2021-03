Indijski sodnik posiljevalcu: Če se želiš izogniti zaporu, se poroči z žrtvijo

Kot so v odprtem pismu zapisale zagovornice pravic žensk, je obtoženi žrtev zalezoval, davil in večkrat posilil, ob tem pa ji je grozil, da jo bo polil z bencinom, zažgal in ubil njenega brata. Zločin se je sicer zgodil pred štirimi leti, vrhovno sodišče pa ga je obravnavalo po tem, ko je mladoletno dekle skušalo storiti samomor.

Indija je v središču mednarodne pozornosti vse od skupinskega posilstva in umora študentke na avtobusu v New Delhiju leta 2012. Žrtve so redno podvržene seksističnemu ravnanju policije in sodišč, vključno s spodbujanjem, da se poročijo s svojimi napadalci v tako imenovanih 'kompromisnih rešitvah'.

Borke za pravice žensk so v pismu opozorile še na eno zaslišanje, kjer se je Bobde spraševal, ali je lahko spolni odnos med poročenim parom obravnavan kot posilstvo. "Moški je lahko brutalen, toda, ali lahko spolni odnos med zakonito poročenima posameznikoma označimo za posilstvo."

V peticiji opozarjajo, da tovrstni izjave sodnika legitimizirajo spolno, fizično in duševno nasilje s strani moža, prav tako pa normalizirajo mučenje, s čimer se Indijke v zakonih soočajo že vrsto let. Posilstvo v zakonski zvezi v Indiji ni kaznivo dejanje.