Indijski študenti razvili aplikaciji za 'prodajo' muslimank

Indijska policija preiskuje več študentov, ki so razvili aplikaciji, ponižujoči do muslimank.

Kot poroča BBC, je bila aplikacija razvita lani, julija je gostovala tudi na znani spletni platformi GitHub. Poleg 25-letnika so bili aretirani še štirje mladi Indijci. Gre za študente, ki so razvili še eno podobno aplikacijo, imenovano Bulli Bai. Na slednji so bile naložene fotografije več kot stotih muslimank, na aplikaciji Sulli Deals pa so "prodajali" okoli 80 njih.

Ne pri eni ne pri drugi aplikaciji do dejanske prodaje ni prišlo, aplikacije so indijski študentje razvili predvsem z namenom zaničevanja in poniževanja muslimank. Med fotografijami je tudi nekaj žensk, ki so javno opozarjale na vse bolj nastrojeno ozračje do muslimank, odkar je oblast v državi prevzel zdajšnji indijski premier Narendra Modi.