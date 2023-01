Indijski trenerji obtoženi, da so spolno nadlegovali rokoborke

Potem ko je vrhunska indijska rokoborka Vinesh Phogat vodjo indijske rokoborske zveze (WFI) in druge trenerje obtožila, da spolno nadlegujejo svoje učenke, so se protesti, ki so potekali proti WFI še okrepili. Športniki so na shodu opozarjali na neprimerno vedenje trenerjev in celotne rokoborske zveze.

Vinesh Phogat je obtožbo podala po tem, ko ji je 10 drugih rokobork zaupalo, da jih je spolno nadlegoval predsednik indijske rokoborske zveze WFI Brij Bhushan Singh. "Preveč nas motijo. Vstopajo v naša osebna življenja in odnose. Tudi Singh je bil vpleten in je rokoborke spolno nadlegoval. Poznam vsaj 10 do 12 rokobork, ki so mi povedale, da jih je Singh spolno izkoriščal," je dejala Phogatova, ki sama sicer nikoli ni bila nadlegovana.

Vinesh Pogat je obtožbo podala v imenu vsaj 10 drugih rokobork. FOTO: Profimedia

Proti Singhu je nastopil tudi rokoborec in olimpijec Bajrang Punia. Obtožil ga je, da rokoborsko zvezo vodi na samovoljen način. "Ko za Indijo osvojimo medalje, vsi praznujejo, potem pa nikogar ne zanima, kako z nami ravnajo. Še posebej v zvezi," je dejal. Rokoborke in rokoborci so zato dejali, da na mednarodnih turnirjih ne bodo tekmovali, dokler Singh ne odstopi s položaja. Športniki so zavrnili tudi zahtevo po prekinitvi protesta, dokler vlada njihovih zahtev ne bo resno obravnavala.

Protesti proti WFI

Indijsko ministrstvo za šport je zato WFI zaprosilo za pojasnilo vseh obtožb. "Ob seznanitvi s protestom, ki so ga organizirali rokoborci, med katerimi so tudi dobitniki olimpijskih medalj, je ministrstvo za šport od WFI zahtevalo pojasnilo. V naslednjih 72 urah naj odgovori na podane obtožbe o spolnem nadlegovanju rokobork in na obtožbe o slabem upravljanju zveze," so zapisali.

Brij Bhushan Singh FOTO: Profimedia