Indijski uradnik izpraznil jez, da bi našel izgubljeni telefon

Vladni uradnik Rajesh Vishwas je želel narediti selfie ob jezu Kherkatta, ko mu je telefon zdrsnil iz rok, piše BBC . Ker ga je želel nazaj, se je poslužil nenavadne metode. Potem ko telefona niso našli potapljači, je plačal, da so pripeljali črpalko, s katero so izčrpali vodo iz jeza. Izčrpati so morali tri milijone litrov vode, kar je trajalo tri dni.

No, telefon so naposled le našli, a je bil seveda povsem uničen. Vishwas je trdil, da telefon vsebuje občutljive vladne podatke in jih je bilo zato treba nujno pridobiti, a so ga kljub temu obtožili zlorabe položaja.

Kot trdi, je imel dovoljenje uradnika, da izčrpa nekaj vode v bližnji kanal, in dodal, da je ta dejal, da bi to dejansko koristilo kmetom, ki bi imeli več vode. Uradnika so suspendirali, kot so ob tem izpostavile oblasti, je voda vir preživetja in je ne smemo tako zapravljati. Vishwas pa še vedno zanika, da bi zlorabil svoj položaj.