Indijsko cepivo Covaxin dobilo izredno dovoljenje

Covaxin je prvo cepivo v celoti razvito in izdelano v Indiji, ki mu je WHO prižgala zeleno luč.

Cepljenje s Covaxinom poteka v dveh odmerkih v razmaku štirih tednov. Cepivo temelji na deaktiviranih koronavirusnih antigenih in se je izkazalo za 78-odstotno učinkovito. Pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) so v današnji izjavi še izpostavili, da je preprosto za shranjevanje, zato je še posebej primerno za revnejše in srednje bogate države.