Turisti poskušali posneti selfi, čoln se je prevrnil, sedem ljudi je umrlo

Skupina 20 turistov se je nenadoma premaknila na eno stran čolna, da bi posneli skupinski selfi oziroma sebek, je za lokalne medije potrdil načelnik policije Ahmad Lutfi. Na čolnu je bilo sicer več potnikov, kot dovoljeno, kar je tudi glavni razlog za nesrečo, je še dodal. "20 ljudi je posnelo selfi na desni strani čolna, nato je čoln izgubil ravnotežje in se obrnil."

Enajst ljudi so uspeli rešiti, sedem pa jih je v nesreči umrlo. Reševalci še vedno iščejo dva pogrešana, navaja AFP.

Preiskava policije se bo osredotočila tudi na morebitno malomarnost lastnikov čolna in druge nepravilnosti - za njegovim krmilom je bil namreč 13-letni deček.

Nesreče čolnov so v Indoneziji sicer pogoste, predvsem zaradi ohlapnih varnostnih predpisov in nadzora. Aprila so reševalci na zahodu Jave sprožili iskalno akcijo za 17 ribiči, po tem, ko sta trčila dva čolna. Tri so našli mrtve, ostali so še vedno pogrešani. Januarja lani pa se je ob Sumatri prevrnil čoln, ki je v sosednjo Malezijo prevažal 20 migrantskih delavcev. 10 ljudi niso nikoli našli.