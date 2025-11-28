Indonezija: katastrofalne poplave in plazovi terjali 84 življenj

Na indonezijskem otoku Sumatra so poplave in zemeljski plazovi terjali najmanj 84 življenj, pogrešajo več deset ljudi, so sporočili reševalci. Indonezijo je skupaj s sosednjo Malezijo in Tajsko prizadelo močno deževje, ki je v zadnjih dneh po vsej regiji povzročilo na desetine smrtnih žrtev.

V provinci Severna Sumatra oblasti poročajo o 62 smrtnih žrtvah, 95 ljudi je poškodovanih, še vedno pa iščejo najmanj 65 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V provinci Zahodna Sumatra je umrlo najmanj 22 ljudi, 12 pa jih pogrešajo, je sporočila lokalna agencija za obvladovanje nesreč. Najbolj je prizadeto mesto Sibolga, kjer je umrlo več kot 30 ljudi.

Močno deževje je povzročilo poplave tudi v Acehu, najzahodnejši indonezijski provinci. Zaradi obilnega dežja in zemeljskih plazov so tam evakuirali skoraj 1500 ljudi, je sporočila lokalna agencija za obvladovanje nesreč. V zadnjih dneh je v obsežnih poplavah na jugu Tajske po zadnjih podatkih umrlo več kot 70 ljudi, vojska pa je na prizadeta območja na jugu države v pomoč prebivalcem napotila vojaška plovila in helikopterje. Poplave so prizadele tudi Malezijo.

Skoraj 5.000 prebivalcev je zbežalo v državna zatočišča