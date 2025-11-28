Svetli način
Tujina

Indonezija: katastrofalne poplave in plazovi terjali 84 življenj

Medan, 28. 11. 2025 07.53 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
1

Na indonezijskem otoku Sumatra so poplave in zemeljski plazovi terjali najmanj 84 življenj, pogrešajo več deset ljudi, so sporočili reševalci. Indonezijo je skupaj s sosednjo Malezijo in Tajsko prizadelo močno deževje, ki je v zadnjih dneh po vsej regiji povzročilo na desetine smrtnih žrtev.

V provinci Severna Sumatra oblasti poročajo o 62 smrtnih žrtvah, 95 ljudi je poškodovanih, še vedno pa iščejo najmanj 65 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. V provinci Zahodna Sumatra je umrlo najmanj 22 ljudi, 12 pa jih pogrešajo, je sporočila lokalna agencija za obvladovanje nesreč. Najbolj je prizadeto mesto Sibolga, kjer je umrlo več kot 30 ljudi.

Močno deževje je povzročilo poplave tudi v Acehu, najzahodnejši indonezijski provinci. Zaradi obilnega dežja in zemeljskih plazov so tam evakuirali skoraj 1500 ljudi, je sporočila lokalna agencija za obvladovanje nesreč.

V zadnjih dneh je v obsežnih poplavah na jugu Tajske po zadnjih podatkih umrlo več kot 70 ljudi, vojska pa je na prizadeta območja na jugu države v pomoč prebivalcem napotila vojaška plovila in helikopterje. Poplave so prizadele tudi Malezijo.

Skoraj 5.000 prebivalcev je zbežalo v državna zatočišča

Po poročanju Guardiana so monsunske padavine v preteklem tednu v torek povzročile, da so reke v provinci Severna Sumatra prestopile bregove. Silovit naliv je opustošil gorska naselja, odnesel ljudi in zalil več kot 2.000 hiš in zgradb, je sporočila Nacionalna agencija za upravljanje nesreč. Skoraj 5.000 prebivalcev je zbežalo v državna zatočišča.

Televizijski mediji so prikazovali reševalce, ki so z uporabo pnevmatskih kladiv, krožnih žag, kmetijskih orodij in včasih golih rok kopali po območjih, prekritih z debelo plastjo blata, skal in izruvanih dreves. Reševalci v gumijastih čolnih so preiskovali reko ter pomagali otrokom in starejšim, ki so se morali zateči na strehe poplavljenih domov in stavb.

indonezija sumatra poplave plazovi deževje
Vakalunga
28. 11. 2025 09.17
A Tanja Fajon še ni tam da podari kakšnih 10 milijonov ) ker za domače NI...
